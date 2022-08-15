TTB: Tıp eğitiminde de beyaz çöküş yaşanıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının, hekimlik mesleğinden sonra tıp eğitiminde de çöküşün başladığını gözler önüne serdiğini belirtti. Açıklamada, puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10 bine varan düşüşler olduğuna dikkat çekildi.

Latif SANSÜR

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TTB'nin sosyal medya hesaplarından kamu üniversitelerindeki tercih sıralamalarına dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda “YKS 2022 tercihleri için taban puan sıralamalarında kamu üniversitelerinin tıp fakültelerinde 10 bine varan düşüşler; sağlık ortamını kaotik, hekimliği değersiz hale getiren politikaların sonucudur. Yaşadığımız ‘Beyaz Reform' değil, ‘Beyaz Çöküş'tür!” denildi.

“TIP EĞİTİMİNDE BEYAZ ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR”

SÖZCÜ'ye YKS tercih sıralamalarını değerlendiren TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, sağlık sisteminden sonra tıp eğitiminde de çöküş yaşandığını söyledi. Ökten, şunları belirtti:

* “Sağlıkta yaşanan sorunlar, hekimlik mesleğinin zorlukları nedeniyle artık öğrenciler de tıbbı tercih etmiyor. Geçmiş yıllarda kamu üniversitelerinin tıp fakültelerine 10-20 binler giriyordu, 30 bine gerilemiş. Özel üniversitelerde 50 bine gerilediğini tahmin ediyoruz.

* Bu gerileme nitelikli tıp eğitimin önündeki engellerden biri olacak. Sınavda daha başarılı ve zeki öğrenciler yerine daha başarısız olanları tercih etmiş olacağız. Bu da mesleğin niteliğini düşürecektir.

* Hem sağlıktaki çöküşün, hem de tıptaki eğitim sisteminin niteliksizleşmesinin bir sonucunu yaşıyoruz. Sağlık sisteminden sonra tıp eğitiminde de beyaz çöküş yaşanıyor diyebiliriz.”