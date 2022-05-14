Uzman öğretmenlik sınavı ve başöğretmenlik sınavı tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uzman öğretmenlik sınavı ve Başöğretmenlik sınav tarihlerini açıkladı. Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvurusu 1 Haziran - 10 Haziran tarihlerinde yapılacak. Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri sınav 19 Kasım'da yapılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imza programı düzenlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz katıldı. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer törende konuşma yaptı. Bakan ve rektörün konuşmalarının ardından protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde, Maçka Tekniki ve Mesleki Anadolu Lisesi’ne ait ‘Kuluçka Merkezi’ açılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.