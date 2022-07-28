‘Uzmanlık ve başöğretmenlik sınavı için Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenmeli’

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklanmadan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yapılmaması gerektiğini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Meslek Kanunu Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğine göre; 531 bin 885’i uzman öğretmenlik, 70 bin 437’si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmenin eğitim programlarına katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Eğitim programına katılmaya hak kazanan öğretmenlerin https://www.oba.gov.tr (Öğretmen Bilişim Ağı) adresi üzerinden uzman öğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-5 Eylül 2022; başöğretmenlik eğitim programı için 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitimlere katılacakları duyuruldu.

Diğer yandan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebinin, Anayasa Mahkemesi tarafından esastan incelenmesine karar verilmiştir.

“KARARLAR BEKLENMEDEN YAPILACAK SINAVLAR MAĞDURİYETLERİ BERABERİNDE GETİRİR”

CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından esastan incelenmesine karar verildiğini hatırlatan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden yapacağı uzmanlık ve başöğretmenlik sınavları yeni mağduriyetleri de beraberinde getireceğini söyledi.

“KANUNA AYKIRI DEĞİL Mİ?”

Kaya, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kaya, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

” 1. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğini uzmanlık mesleği olarak kabul etmekte midir?

2. Bakanlığınızca öğretmenlik bir uzmanlık mesleği olarak kabul ediliyorsa, neden uzmanlık sınavı yapılmaktadır?

3. Kamuda kariyer sınavla kazanılmazken, öğretmenlere sınav mecburiyeti getirilmesinin nedenleri nelerdir?

4. Sınava girmek için video izlemek neden zorunlu tutulmaktadır?

5. Uzmanlık ve Başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesinin kararı beklenmeden yapılmaktadır?

6. Uzmanlık ve başöğretmenlik sınavlarının Anayasa Mahkemesi kararına kadar ertelenmesi düşünülmekte midir?

7. Öğretmenlere sınava girmeye hak kazanmaları için yaz tatilinde 180 saatlik eğitim videolarını eksiksiz izleme şartı getirilmesi kanuna aykırı değil midir?”