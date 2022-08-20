Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretleriyle ilgili emsal karar

Vakıf üniversitelerin yaptığı yüzde 200'e varan zamlar mahkemeye taşındı. Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi tarafından alınan emsal niteliğinde karar ile Beylikdüzü'nde bulunan üniversitenin en fazla yüzde 79.60 zam yapabileceği belirtildi.

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Vakıf üniversitelerin öğrenim ücretlerine uyguladığı yüzde 200’e varan zam oranları tartışma yarattı.

Avukatlara gelen talep doğrultusunda Beylikdüzü’nde bulunan üniversiteye yönelik Bakırköy Tüketici Mahkemesinde dava açıldı.

Yapılan soruşturma sonucunda Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesinde alınan karar doğrultusunda üniversitenin TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79.60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde kayıtların yenilenmesinde yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmekte.

Alınan karar doğrultusunda üniversite 2021-2022 yılı öğrenim ücreti üzerinden en fazla yüzde 79.60 zam oranı ile kayıtları yenileyebilir.

“BU DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRIDIR”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Murat Bostan, şöyle konuştu:

*Okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta hicaptır.

*Üniversiteler bu şekilde öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirdiler.

*Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır.

*Bu durumda özel üniversiteler öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır.

*Bu dürüstlük kuralına aykırıdır. Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuru ile ihtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik.

*Şimdilik yüzde 79.60 olarak talebimizi kabul ettirdik. Fakat biz bununla da yetinmeyeceğiz.

*Yüzde 5, yüzde 10 gibi okullarında taahhüt ettiği oranlar üzerinden esas davamızı açacağız. Üniversiteler taahhüt ettikleri bu yüzde 10 artış oranına uymak zorundadırlar.

*Açacağımız esas davada da bunun sonucunu almaya çalışacağız. Yüzde 200’lük zamlı tarifeden de kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız için de hiçbir şey geçmiş değil.

*Zamlı şekilde kayıtlarını yenileyen arkadaşlarımız sebepsiz zenginleşmeye bağlı davalarını açıp, paralarını geri almaları mümkün.

*Bizde bu süreçte öğrenci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

“EMSAL TEŞKİL ETMEKTEDİR”

*Ayrıca Tüketici Mahkemesinden aldığımız ihtiyati tedbir kararı emsal teşkil etmektedir. Bunun başka bir örneği şu aşamada yok.

*Esas davamızda da yüzde 79 değil yüzde 10 olması şeklinde çabalayacağız. Geçen yıl 11 bin, 12 bin liradan kayıt yaptıran öğrenci arkadaşlarımız.

*Bu yıl 35 bin, 40 bin gibi çok fahiş zamlarla kayıt yaptırmaları kabul edilebilir değil. Bu aldığımız kararla birçok öğrenci arkadaşımızın rahat bir nefes aldığına eminiz. Biz bununla da yetinmeyip daha fazlası için uğraşacağız. (DHA)