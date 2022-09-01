Velilere SGK şoku! Hesapları bloke oldu, icra işlemi başlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir ortaokulun Okul Aile Birliği’nin gönüllü velilerinin banka hesaplarına ve mal varlıklarına 150 bin TL'lik SGK borcu nedeniyle bloke konularak icra işlemi başlatılması velileri şok etti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mehmet Gülümser Danacı Ortaokulu Okul Aile Birliği'nde 2012-2019 yılları arasında görev yapan 20 velinin banka hesapları ile mal varlıklarına bloke konulup icra işlemi başlatılması velileri isyan ettirdi.

SGK 20 VELİNİN HESAPLARINI BLOKE ETTİ İCRA İŞLEMİ BAŞLATTI

Yarın okulun önünde toplanarak eylem ve basın açıklaması yapacaklarını ve kendisinin banka hesaplarınada el konulduğunu belirten Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Ben ve gönüllü velilerimiz yaklaşık 700 öğrencisi olan okulumuzda çalıştırılan ve okul aile birliği tarafından temin edilen işçiler için yardım toplayarak okul idaresi ile birlikte bunların SGK ve vergilerini ödüyorduk. Ödemeyi okul idaresi ile birlikte yapıyorduk. Geçtiğimiz günlerde 7 yıllık SGK vergilerinin ödenmemesi nedeniyle 20 veli ile birlikte benimde hesabıma el konulduğunu şok içinde öğrendim. Çünkü bu konuda bir tebligatta yapılmadı.”

“OKULA YARDIM İÇİN ÇIRPINIRKEN MAĞDUR OLDUK”

Muhtar Özgüçlü açıklamasında okul aile birliğine yaklaşık 10 yıldır maddi ve manevi destek verdiğini ve 2016 ve 2017 yılında aile birliği başkanlığı yaptığını belirterek şunları söyledi;

*Konuyu öğrenince durumu okul idaresi ile konuştuk ancak bize, siz ödeyeceksiniz biz karışmayız, dediler. Biz de yaklaşık 7'şer bin TL avukatlık ve dosya ücreti vererek dava açtık, okulumuza öğrencilerimize yardım edelim diye çırpınırken yardım edelim diye üstüne birde mağdur olduk.

*Biz okulda kermes düzenleyerek, yardımlar toplayarak bu paraları ödemeye çalışıyorduk. Toplanan paralar tamamen müdürlerin bilgisi dahilinde yapılıyor. Okul idaresinin haberi olmadan bir kuruş dahi para harcanamaz.

*SGK ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük, kimse borcu üstlenmek istemiyor. Hepimiz şok ve üzüntü içerisindeyiz. Ben bu işin peşini bırakmam tüm hesaplar okul idaresinde, bunu yapanlara yönelik maddi ve manevi tazminat davası açacağım, hukuki süreci başlattım.

*Ancak gönüllü velilerin arasında bu dava masraflarını karşılayamayacak kişiler var. Yazıktır günahtır, okula yardım etmek isteyen insanlara bu yapılır mı? Yarın okul önünde toplu halde basın açıklaması yaparak sesimizi duyurmaya çalışacağız.

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