Velilerin servis ücreti isyanı

Ankara'da 566 TL’den başlayıp 839 TL’ye kadar çıkan servis ücretlerinden ne veliler ne de servis işletmecileri memnun. Veliler artık çocuklarını servise bindiremez hale geldi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanvekili İlyas Aktürk, öğrenci servislerine yapılan yüzde 30'luk zamdan sonra SÖZCÜ WEB TV'ye açıklamalarda bulundu.

566 TL'den başlayıp 839 TL'ye kadar çıkan servis ücretlerinden ne veliler ne de servis işletmecileri memnun. Veliler artık çocuklarını servise bindiremez hale geldi.

Aktürk, “Araçlarımızda yağ değişimini senede dört defa yapıyorduk. Her gidişte bin lira ödediğimiz ücret 4 bin liraya çıktı. Lastik fiyatları 2-3 kat arttı. Önceden 1.500, 2.000 liraya aldığımız tek lastiği şu anda 6 bin liraya alıyoruz. Çıkma lastik aldığımız zamanlar dahi oluyor. Sektörü bırakma noktasına geldik. Para kazanamıyoruz'' dedi ve şunları söyledi:

7 LİRALIK MAZOT 27 LİRA OLDU

– Bakım maliyetleri sektörünü etkiledi. Normalde bir yazlık bir kışlık olmak üzere lastik takardık ve iki yıl kullanırdık. Şu anda parasızlıktan alamadığımız için bunları 4-5 sene kullanacağız. Yüzde 30 zamdan ne veli, ne esnaf ne de şoför memnun değil. Velinin geliri sınırlı, servise çocuğunu bindiremiyor. Biz de 20 kişilik araçta, 13 çocukla gidiyoruz ve para kazanamıyoruz.

– Geçen sene okul açıldığında 7 liraya aldığımız mazot 27 lira oldu. Servisçi aracının yakıtını doldursa cebine para kalmıyor. Velide de param yok bindiremiyor. Biz normalde bir aracı 5 yılda bir değiştirip, sıfır araç alırdık. Şimdi alamıyoruz, yeni aracın maliyeti 1,5 milyon oldu. Ya sektörü bırakacağız veya eski araçlarla devam edeceğiz. Bu mazot fiyatı ile kontağı açamaz hale geldik.