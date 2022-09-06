YDS başvurusu başladı: YDS başvuru ücreti ne kadar?
Yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyenlerin katılacağı YDS başvurusu başladı. YDS başvurusu, 06 – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak işlemler için YDS başvuru ücreti olarak 185 lira yatırılacak.
ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. Sınava başvurular bugün itibariyle başladı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.
YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Sınava başvurular, 6 Eylül – 15 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) 23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.
YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS – 2 için başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.