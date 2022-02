Yine o rektör, yine torpil iddiası: Arkadaş dekanın kızına kadro

Adı sıkça olumsuz haberlerle gündeme gelen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, bu kez de dekan arkadaşının kızını daha önce kadrosu iptal edilmesine karşın, tıp fakültesinden kadro tahsis ederek araştırma görevlisi yapmasıyla adını duyurdu. Üniversite çevrelerince tepki çeken bu alımla ilgili sonuç ilanının üniversitenin resmi sayfasından kısa sürede kaldırılması dikkat çekti.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adı, intihal yaptığı ileri sürülen kitabı YÖK tarafından incelemeye alınmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Arif Özaydın, dün sosyal medya hesabından spor bilimleri fakültesindeki ‘Dekanın kuzene torpil' iddiaları üzerine sınavın iptal edildiğini açıklarken, bu kez de kendisiyle ilgili yeni bir torpil iddiası ortalığı karıştırdı.

Bir süre önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Çok kötü. Tam bir deli” serzenişinde bulunduğu Prof. Dr. Arif Özaydın'ın, dekan arkadaşının kızının daha önce tepkiler nedeniyle iptal edilen kadrosunun yerine, tıp fakültesinde araştırma görevlisi kadrosu açarak işe alınmasını sağladığı ortaya çıktı.

DEKAN ARKADAŞIN KIZI ÇIKMIŞTI

İkinci torpil ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne alınan Saadet Bekerecioğlu'nun adı, ilk kez geçtiğimiz yılın ekim ayında gündeme gelmişti.

Diyetisyen olmasına karşın, Gaziantep Üniversitesi'nin Cerablus Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetleri ve Teknikleri Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak alınan Saadet Bekerecioğlu'nun alakasız bir bölüme yapılan bu ataması şaşkınlık ve tepkiyle karşılanmış, bu kişinin Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu’nun kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ YAZDI, KADRO İPTAL EDİLDİ

Arkadaş dekan kızının ‘Adrese Teslim’ kadrosuyla ilgili SÖZCÜ’de yayınlanan haberden sonra diyetisyen olmasına rağmen, Cerablus Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atanmayı sağlayan kadro tahsisi iptal edildi.

Gaziantep Üniversitesi resmi internet sitesinde iptalin nedeni, Saadet Bekerecioğlu'nun ‘Basında çıkan asılsız ve kirli haberler nedeniyle feragat etmesi' olarak açıklansa da, gerçek iptal kamuoyu tepkisinin ardından YÖK'ten gelen talimat olduğu belirtildi.

LİYAKATMESAJLARI VERDİ AMA…

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, göreve başladığında görevinde hakkaniyet ve liyakate bağlı kalacağı yolunda sosyal medya hesabından şu mesajları paylaşmıştı:

* Hak kaybına uğradığınızı düşündüğünüz, kural ihlali, usulsüzlük, haksızlık olduğundan emin olduğunuz durumları liyakat@gantep.edu.tr adresine bildirmenizi rica ediyorum.

* Elinden, dilinden emin olunan yönetim anlayışı için bismillah. Özellikle yüksek lisans, doktora öğrencisi alımlarında her kim olursa olsun en ufak bir suiistimal durumunda sorumlulara gereken her türlü yasal tahkikatın eksiksiz uygulanacağını taahhüt ediyor, hakkınızın her zaman teminatımız altında olacağına söz veriyorum.

KENDİ SÖZÜNÜ UNUTTU

İddiaya göre, Saadet Bekerecioğlu'nun ‘Amca' dediği Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, dekan arkadaşının kızını işe alma konusundaki ısrarından vazgeçmeyerek, Tıp Fakültesi gibi çok önemli bir fakültede Fizyoloji Anabilim Dalı'na özel olarak araştırma görevlisi kadrosuna alınmasını sağladı.

Tıp Fakültesi temel ve klinik bilimler bölümlerinin araştırma görevlilerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı'na bugüne kadar (TUS) kazanarak gelirken, Saadet Bekerecioğlu'nun alınabilmesi için kadro açılması 'Adrese Teslim' kadro olarak değerlendirildi.

Bu atamayla, hem diğer fakülteler için çıkarılabilecek bir araştırma görevlisi kadrosunun kullanıldığı vurgulandı.

Daha önce usulsüz bir şekilde ‘Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri' bölümüne diyetisyen öğretim görevlisi olarak alınmaya çalışılan Saadet Bekerecioğlu'nun, bu defa da Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanması üniversitede tepkiyle karşılandı.

Bekerecioğlu'nun alınmasını sağlayan ilanın önceki ilanlardaki uygulamaların aksine, Gaziantep Üniversitesi resmi web sayfasından hemen kaldırılması da dikkat çekti.