YKS ek tercih ne zaman başlar? Ek tercih ücretli mi?

YKS ek tercih süreci için üniversite kayıtlarının sona ermesi beklenirken, kontenjan ve taban puanları da yayınlanan kılavuz ile belli olacak. YKS ek tercih için resmi tarih duyurulmadı ancak 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtları ardından belirlenecek boş kontenjanlar üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme tercih ücreti için başvurular 30 lira olarak belirlendi.

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Üniversite eğitimi için hiçbir yere yerleşemeyen binlerce öğrenci ek yerleştirmeleri bekliyor. Ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor.

EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAR?

Ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme için kontenjan sayısının belirlenmesi üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından belli olacak. Ek tercihlerin başlaması için kayıt işlemlerinin sona ermesi beklenecek.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.