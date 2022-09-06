YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek tercih 7 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı, kılavuzun ek tercihin başlamasıyla birlikte yayımlanması bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

YKS ek tercih tarihleri herhangi bir programa yerleştirilemeyen adaylar tarafından bekleniyor. ÖSYM henüz ek tercih için tarih duyurusunu paylaştı. Son şans niteliği taşıyan ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrenciler merakla beklediği ek yerleştirme tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan açıklamaya göre ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek.

Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ‘ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme takvimine göre işlemler 7 Eylül'de başlayacak. Ek tercih kılavuzunun bu tarihten önce yayımlanması bekleniyor.