YKS için kalem ve silgi veriliyor mu? YKS 2022 sınav salonuna sokulması yasak olanlar neler?

YKS için artık geri sayım başlamışken adaylar sınav günü yanlarında bulundurabileceklerin neler olduğunu merak ediyor. Adayların YKS'de kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. YKS günü sınav salonunda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, basit piercing, başörtüsü için kullanılan toplu iğne serbest olacak.

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Sınav heyecanı doruğa çıktı, YKS’de iki gün boyunca üç sınava katılacak milyonlarca aday son hazırlıklarını yapıyor. Sınavın gerçekleştirileceği gün yanlarında neleri bulundurabileceği araştıran adayların sorusunu ÖSYM yanıtladı.

ÖSYM YKS İÇİN KALEM VE SİLGİ VERİYOR MU?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

SINAV SALONUNA SOKUMALSI SERBEST OLANLAR NELER?

YKS günü sınav salonunda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, basit piercing, başörtüsü için kullanılan toplu iğne serbest olacak.