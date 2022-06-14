YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kısa bir süre kaldı. Milyonlarca adayın katılacağı sınav sonrasında adaylar aldıkları puanlara göre üniversite tercih yapacak. YKS 18 Haziran ve 19 Haziran tarihinde yapılacak. YKS, TYT, AYT VE YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek.

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Yılın en önemli sınavlarının başında yer alan YKS, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi iki gün ve üç oturumda tamamlanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısının 3 milyon 234 bin, Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısının 2 milyon 56 bin, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısının 168 bin olduğunu açıkladı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

YKS İÇİN BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Yaklaşan üniversite sınavı için öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sınava günler kala beslenmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) 1 hafta kaldı. Sınav kaygısı güden öğrenciler için İstanbul Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral sınava son bir hafta kala nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda ipuçları verdi.

YOĞURT MUTLAKA TÜKETİN

Prof. Dr. Özyaral, sınava son 1 hafta kala öğünlerinize mutlaka bir kâse yoğurt ilave edin. Yoğurt: yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Meyvelerin gerek doğrudan kendileri yiyin ya da mümkün olduğunca posalı sularını tüketin. Günde en az bir Elma tüketilmelidir, verdiği enerji seviyesi çok güçlü ve uzundur. Fındık, badem, ceviz, fıstık ezmesi, fıstık ezmesi ve kaju: hızlı enerji ve uzun süreli enerji depolaması sağlar dedi.

Prof. Dr. Özyaral, son 3 gün kala ise şunları önerdi:

Yapraklı yeşiller, ıspanak, lahana, roka, labada, içtir, tere ve pazı, vitaminler ve mineraller ile dolu ve yemeklerinize düşük kalorili bir ek olarak lezzetlidir. Vücudun en büyük enerji kaynağı sudur. Hafifçe, limon, meyve dilimleri ve tarçınla aromalandırılmış sularda destekleyicidir. Erkekler günde 10 bardak, kadınların ise en az 8 bardak su / sıvı tüketmeleri önerilir. Çay ve Kahve ayrıca yeşil çay ve diğer bitki çayları: zindelik veriri, zihin açıklığı verir, yorgunluk alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır. Karpuz: iyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı olan B-vitaminleri, potasyum ve fruktoz kaynağıdır. Humus, nohut, tahin, limon, kırmızıbiber protein, zeytinyağı tam bir vitamin-C, esansiyel yağ asit içerikleri ile tam bir enerji deposudur. Zindelik ve zihin açıklığı yaratır. Enerji artışı için ev yapımı meyveli ayran, muzlu süt, elma, portakal, havuç, nar suları yada meyve suyu karışımları tüketin. Özellikle bu meyve suları ortalama 45 dakika ile 1 saatlik bir süre odaklanmada artış sağlar.