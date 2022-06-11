YKS ne zaman? TYT, AYT ve YDT saat kaçta, kaç dakika sürecek?

Üniversite hayali kuran öğrencilerin beklediği sınav günü yaklaştı. Üç milyonu aşkın adayın katılacağı YKS ardından yüzbinlerce kişi üniversiteli olacak. TYT, AYT VE YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS 26 Haziran ve 27 Haziran tarihinde yapılacak.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısının 3 milyon 234 bin, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısının 2 milyon 56 bin, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısının 168 bin olduğunu açıkladı.YKS için sayılı günler kala öğrencilerin kalan kısa süreyi doğru değerlendirebilmesine yönelik önerilerde bulunan uzmanlar sınava yönelik olumsuz konuşmalardan ve sosyal medyadaki olası bilgi kirliliğinden uzak kalmaya çalışın dedi.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

YKS'YE GÜNLER KALA UZMANDAN ÖNERİLER

Klinik Psikolog Sevgi Umuç, YKS'ye sayılı günler kala öğrencilere önerilerde bulundu.

İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLİN

Umuç değerlendirmesinde, İçinde bulunduğumuz sürecin geçici olduğunu, şu günlerin elbet sonlanacağını düşünebilirsiniz. Şimdi neler yapabilir, kalan zamanı en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz, onları düşünmek için harekete geçebilirsiniz. Şu an sonucu yani gelecekteki olası senaryoları düşünmek yerine kalan süreci nasıl değerlendirebileceğiniz üzerine düşünmeniz kaygınızı yönetmeniz için etkili bir yöntem olabilir diye konuştu.

VERİM ALDIĞINIZ SAATLERDE DERS ÇALIŞIN

Ders çalışma konusunda öğrencinin kendini zorlamaması gerektiğini belirten Umuç, En çok verim aldığınız saatlerde ders çalışmalarınızı yapabilir, konu eksiklerinizi listeleyip günlük ve haftalık ders çalışma planları yapabilir, bu konuda destek alabilirsiniz. Ders çalışma isteğinizin olmadığı zamanlar yaşayabilirsiniz, o halinize de saygı duymalı, kendinizi zorlamamalısınız diye konuştu.

GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN

Gerçekçi hedefler belirlemenin önemine değinen Umuç, Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, sizin çalışma motivasyonunuzdan, başarıya olan inancınıza kadar olumsuz tutumlar sergilemenize sebep olabilir açıklamasında bulundu.

OLUMSUZ KONUŞMALARDAN UZAK DURUN

Sınava yönelik olumsuz konuşmalardan ve sosyal medyadaki olası bilgi kirliliğinden uzak kalmaya çalışın diyen Umuç, Sosyal ilişkilerinizi bu dönemde daha canlı tutmak sizlere iyi gelebilir. Beraberken kendinizi iyi hissettiğiniz, rahat konuşabildiğiniz kişilerle iletişimde olmaya özen gösterebilirsiniz ancak size iyi gelmeyen, konuşmalarıyla sizi olumsuz yönde etkileyen insanlardan bir süre az görüşmeniz size daha iyi gelebilir. Size mutluluk veren, keyifli hissettiren hobilerinizi, aktivitelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Müzik dinleyebilir, dans edebilir, resim çizebilirsiniz ifadelerini kullandı.

MUTLAKA 10 DAKİKA BİLE OLSA EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz önerisinde de bulunan Umuç, Vücudunuzu hareketsiz bırakmayın, her gün mutlaka 10 dakika bile olsa egzersiz yapabilirsiniz. Stresinizi hafifletecek nefes egzersizleri, yoga ve meditasyon yapmayı da şu süreçte deneyebilirsiniz. Normalde yapmasanız dahi sınavın yaklaştığı şu günlerde deneyerek, yalnızca kendinize odaklanmanın, anda kalmanın dinlendirici etkisini keşfedebilirsiniz dedi. DHA