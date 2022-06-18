YKS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? TYT sınavı saat kaçta bitiyor?

YKS için beklenen gün geldi. İki gün boyunca üç oturumda yapılacak YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirilecek. TYT 18 Haziran günü saat 10:15'te başlayacak, 165 dakika sürecek. ÖSYM sınava girecek adaylara YKS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. TYT oturumuna girerken adayların yanlarında bulundurması gereken YKS giriş yerleri belgesini ais.osym.gov.tr üzerinden indirebiliyor.

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Uzun süredir YKS'ye hazırlanın 3 milyon 243 bin 425 adayın beklediği gün geldi. Bugün saat 10:15 ile TYT, 19 Haziran tarihinde ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Sınav öncesi ÖSYM tarafından paylaşılan uyarılarla adayların sınav salonuna zamanında gelmesi tavsiye edildi.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.15), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.15), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.45), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre adayların sınav günü yanlarında giriş belgesi ve kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.

YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

YKS'DE 3 MİLYON ADAY TER DÖKECEK

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 243 bin 425 aday girecek. Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasıyla öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan sınav salonuna girebilecek.

Covid-19 salgının kontrol altına alınmasıyla uzun bir aranın ardından öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan YKS'de ter dökecek. Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar ise bu duruma özel ayrılmış salonlarda sınava alınacaklar. Adaylar, salonlara alınırken sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek. Sınav binalarına telefon gibi teknolojik cihazlar alınmayacak.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00da gerçekleştirilecek ve sınav 165 dakika sürecek. Pazar günü ise 2'nci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00da; 3'üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 15.30da yapılacak. Sınavın başlama saatinden sonra gelenler içeriye alınmayacak. Adayların sınav saatinden önce sınava girecekleri okulda olmaları gerekiyor. YKS'de bu yıl baraj kaldırıldı. TYT'de 135 dakika olan süre, 165e çıkarıldı. Adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için TYT'deki testlerden birinden 0,5, AYTde de yine testlerden en az birinden 0,5 ham puana sahip olmaları yeterli olacak.

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan Ankara Valiliği, YKS nedeniyle alınacak önlemleri yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, sınav günlerinde okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine hiçbir vasıtanın park etmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulacağı belirtildi. YKS'ye girecek öğrencilerden nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlüklerinin cumartesi günü 07.00-17.00 ve pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde hizmet vermek üzere açık olacağı kaydedildi. (DHA)