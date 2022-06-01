YKS sınav yerleri belli oldu! YKS giriş belgesi ÖSYM sayfasından nasıl alınır?

YKS için sayılı günler kala sınav yerleri belli oldu. YKS'ye girecek öğrenciler, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak. İşte YKS giriş belgesi sorgulama ekranı…

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YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS’ye girecek adaylar sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmak için 18 Haziran’da YKS’nin TYT oturumuna, 19 Haziran’da AYT ve YDT oturumlarına katılacak. 3 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı YKS'de adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

YKS'DE BAŞARIYI ARTTIRABİLECEK 8 ÖNERİ

Sınavı kazanmak için uygulanacak taktiklerin zor olmadığını ifade eden Cihan Kuzgun, Yapacağınız deneme sınavlarınızın sonuçlarının karşınıza olumlu çıkması sizi daha da güçlü ve başarılı kılacaktır diyerek YKS adaylarına şu tavsiyelerde bulundu.

Öncelikle istediğiniz bir üniversiteye ve bölüme yerleşebilmeniz için bu sınavın gerekli olduğuna inanın ve şunu unutmayın ki sınav sadece bilgilerinizi ölçer kişiliğinizi değil.

Rehber öğretmeniniz varsa ondan yardım alarak yoksa kendiniz mutlaka bir çalışma programı hazırlayarak konulara çalışın. Bu sayede eksik ve anlaşılmayan konuları tamamlamanız için süreniz olacaktır.

Zamanınızı 20-50 dakikalık periyotlara göre ayarlayın. Kısa molalarla çalışmanızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Çalışma ortamınızın motive ve konsantre olabildiğiniz bir yer olmasına özen gösterin.

Çalışırken fiziksel olarak rahat olmaya çalışın. Konu çalıştığınız veya test çözdüğünüz bir zamanda kendinizi düşünemiyor ve gergin hissederseniz şöyle bir arkanıza yaslanın ve kendinize bir nefes egzersizi uygulayın. İnanın çok faydalı olacaktır.

Çalışma esnasında sizi zinde tutacak atıştırmalıklarınız olsun.

Tek başına çalışmak sizi verimli kılmıyorsa çalışma grubunuz olabilir.

Dikkatinizi dağıtacak bazı teknolojik aletleri (cep telefonu, tablet, bilgisayar vb.) çalışma ortamınızdan olabildiğince uzak tutmanızı öneriyoruz. Özellikle günümüzde yoğun sosyal medya kullanımı başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir.

SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ UYKU BAŞARIDA ÇOK ÖNEMLİ

Kuzgun, sınav hazırlık sürecinde sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığını sebze, meyve ve protein ağırlıklı yiyecekler tüketmenin beden ve beyin sağlığı için önemli olduğunu söyledi. Kafein içerikli içeceklerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Kuzgun, meyve suyu, süt ve su tüketiminin vücut sağlığı için faydalı olduğunu vurguladı.

YKS hazırlık sürecinde düzensiz uyku alışkanlığının başarısızlığa sebep olduğunu söyleyen Kuzgun, insan vücudunun yeme içme alışkanlığı gibi uykuya da ihtiyacı olduğunu ortalama 6-8 saat arasında bir uyku süresinin önemli olduğunu vurguladı. Sınava az bir zaman kala vücudun aynı saatte uyuma ve aynı saatte uyanmaya alıştırılması gerektiğini ifade eden Kuzgun, YKS sınavı öncesinde erken uyuma ve sınav saatine en az 1 saat kala uyanma şeklinde bir uyku düzeni oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.