YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için heyecan dorukta…

YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak ancak geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin sonuçları beklenenden önce açıklamış olması beklenti yarattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının 9 günlük bayram tatilinde olması sebebiyle ÖSYM'nin sonuçları bu hafta açıklaması düşük ihtimal olarak görülüyor. YKS sonuçları ardından öğrencileri tercih süreci bekleyecek.

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Üç milyonu aşkın adayın giriş yaptığı YKS için sonuç tarihi yaklaştı. Milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanmasıyla birlikte hayatlarında yeni bir eğitim yolu çizecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

2022 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.