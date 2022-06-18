YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

Üç milyonu aşkın adayın giriş yaptığı YKS'de öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarında bir yol çizecek. Uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor. YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS ilk oturuma giriş yaptı. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler artık ÖSYM’nin YKS sınavı sonucu için verdiği tarihi araştırıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.