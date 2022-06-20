YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı

YKS geride kalırken TYT, AYT, YDT sınavlarına katılan öğrencileri sonuçları beklemeye başladı. Öğrenciler artık sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor. YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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Üç milyonu aşkın adayın giriş yaptığı YKS'de öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarında bir yol çizecek. Sınavların sona ermesiyle stresli bir dönemi arkalarında bırakan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS'nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

2022 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.