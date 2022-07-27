YKS tercih kılavuzu yayınlandı! YKS taban puanları, kontenjanları…

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. Üniversite taban puanları, YKS tercihleri başlamasıyla yoğun olarak araştırılan konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda üniversite taban puanlarının yanı sıra kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bulunuyor.

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Milyonlarca aday, hayalini kurduğu üniversitede öğrenim görebilmek için tercihlerde bulunacak. Öğrenciler istedikleri bölümlere girebilmek için üniversite taban puanlarına bakıp tercih yapabilecekler. İşte YKS taban ve tavan puanları detayları…

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Adayları tercih işlemlerini 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

YKS SAYISAL VERİLERİ PAYLAŞILDI

Yayımlanan sayısal verilere göre; Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava girdi, 226 bin 31 aday ise sınava katılım sağlamadı. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678'i sınava katıldı, 203 bin 788'i sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan da 132 bin 485'i sınava katıldı, 35 bin 933'ü sınava girmedi.

YKS TESTLERİNİN CEVAP SAYISI ORTALAMALARI

ÖSYM Başkanı Aygün'ün yayımladığı verilere göre YKS'de adayların testlerde verdiği doğru yanıt ortalamaları şöyle:

40 sorudan oluşan Türkçe testinde 17,7, 20 sorudan oluşan sosyal bilimler testinde 7,9, 40 sorudan oluşan temel matematik testinde 6,9 ve 20 sorudan oluşan fen bilimleri testinde 3,2.

AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 7,2, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2, kimya (13 soru) alt testinde 1,5 ve biyoloji (13 soru) alt testinde ise 2 oldu.

AYT Türk Dili ve edebiyatı-sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,6, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,9, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,9, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 3,6, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 2,1, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,4 olarak yer aldı. YDT’nin ortalamaları ise Almanca testinde 36,1, Arapça testinde 35,5, Fransızca testinde 38,7, İngilizce testinde 39,1, Rusça testinde 41,4 oldu.

TÜRKÇE VE SOSYALDE KADINLAR MATEMATİKTE ERKEKLER ÖNDE

Yayımlanan verilerde adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı da yer alıyor. Buna göre TYT'deki Türkçe ve sosyal bilimler alt testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamaları erkek adaylara göre daha yüksek. Fen bilimleri alt testinde kadın ve erkek adayların ortalamaları eşit, matematik testinde ise erkek adaylar daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip. AYT’deki 11 alt testten 7’sinde erkek adayların ortalaması, 4’ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek oldu. YDT’de ise Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde kadın adayların, Arapça ve İngilizce’de erkek adayların ortalamasının daha yüksek olduğu belirlendi.