YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı…
YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında açıklandı. Adaylar YKS tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi tercih sonuçları erişime açıldı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.