YKS’de 3 milyon 243 bin aday ter dökecek

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 243 bin 425 aday girecek. Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasıyla öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan sınav salonuna girebilecek.

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Covid-19 salgının kontrol altına alınmasıyla uzun bir aranın ardından öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan YKS’de ter dökecek.

Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar ise bu duruma özel ayrılmış salonlarda sınava alınacaklar.

Adaylar, salonlara alınırken sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek. Sınav binalarına telefon gibi teknolojik cihazlar alınmayacak.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00da gerçekleştirilecek ve sınav 165 dakika sürecek.

Pazar günü ise 2’nci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00da; 3’üncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 15.30da yapılacak. Sınavın başlama saatinden sonra gelenler içeriye alınmayacak.

Adayların sınav saatinden önce sınava girecekleri okulda olmaları gerekiyor. YKS’de bu yıl baraj kaldırıldı.

TYT’de 135 dakika olan süre, 165e çıkarıldı. Adayların yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için TYT’deki testlerden birinden 0,5, AYTde de yine testlerden en az birinden 0,5 ham puana sahip olmaları yeterli olacak.

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan Ankara Valiliği, YKS nedeniyle alınacak önlemleri yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamada, sınav günlerinde okul ve kamu binalarının bahçe ve çevresine hiçbir vasıtanın park etmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü ve belediyeler tarafından sınav günü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılmayacağı ve sorumluluk alanlarındaki tüm yolların trafiğe açık tutulacağı belirtildi.

YKS’ye girecek öğrencilerden nüfus cüzdanı/TC kimlik kartı/geçici kimlik belgelerini kaybedenler ile unutanların mağdur olmamaları için Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlüklerinin cumartesi günü 07.00-17.00 ve pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde hizmet vermek üzere açık olacağı kaydedildi. (DHA)