YKS’de ilk 1000’e giren öğrencilerden 773’ü Boğaziçili oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren, aralarında eşit ağırlık puan türü birincisi Selin Aşıkiraz'ın da bulunduğu ilk 1000 öğrenciden 773'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşti.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi YKS sonuçlarına göre en başarılı öğrencilerin tercih listesinde ilk sıralarda yer alarak liderliğini sürdürüyor.

Bu yıl tüm puan türleri toplamında ilk 10 öğrencinin 6’sı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi oldu. Aralarında eşit ağırlık birincisi Selin Aşıkiraz’ın da bulunduğu 6 öğrenci, Ekonomi, İşletme, Sosyoloji, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine yerleşti. Bu sayı 2021 yılında 4 olmuştu.

Yine tüm puan türlerinde ilk 100 adayın 68’i Boğaziçili oldu. Bu sayı geçen yıl 62’ydi. İlk 500 adaydan 387’si de bu üniversiteyi tercih etti. İlk 1000 adaydan 773’ü Boğaziçi Üniversitesine yerleşirken bu sayı 2021’de 700’dü.

Sınav sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi taban sıralamalarında da ciddi yükselmelerin olduğu tespit edildi. Geçen yıl öğrenci alan 33 programın 28’inin taban sıralamaları arttı. Yerleştirmelerde esas alınan taban başarı sıralamaları bakımından artış oranı yüzde 84,8 oldu.

Boğaziçi Üniversitesine yerleşenlerin yüzde 47’sini kız, yüzde 53’ünü erkek öğrencilerin oluşturduğu belirlendi. Tercih sıralaması açısından ise Boğaziçi Üniversitesi, yerleşenlerin yüzde 37’sinin birinci, yüzde 19’unun ikinci, yüzde 15’inin üçüncü tercihi oldu. Buna göre adayların yüzde 71’i ilk üç tercihine göre Boğaziçi Üniversitesine yerleşti. (AA)