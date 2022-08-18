YKS’den ilk 1000’e giren öğrencilerden 98’inin tercihi İTÜ oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren, aralarında sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Bahadır Selim Bakla'nın da bulunduğu, ilk 1000 öğrenciden 98'i İstanbul Teknik Üniversitesi'ni (İTÜ) tercih etti.

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İTÜ yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi İTÜ, dereceye giren öğrencilerin öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. İTÜ, bu yıl YKS’de dereceye giren ilk 100’den 7, 500 kişiden 38’i olmak üzere, ilk 1000’den toplam 98 öğrenciyi bünyesine kattı.

YKS 2022 sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Kayseri’den Bahadır Selim Bakla da İTÜ’yü tercih etti. Bakla, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne yerleşti.

Bu yıl İTÜ’yü kazanan öğrencilerin yarısından fazlası ilk üç tercihine İTÜ’yü yazdı. İTÜ’de en çok tercih edilen ilk 5 bölüm; Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri olurken, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün tüm öğrencilerinin ilk 1000’den olması dikkati çekti.

İTÜ BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLECEK

2022-2023 Öğretim Yılı İTÜ Başarı Ödülleri kapsamında, 2022 YKS sonuçlarında yerleştikleri bölümün puanı esas alınarak belirlenen derecelere giren ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, hazırlık dönemini de kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle “İTÜ Başarı Ödülü” verilecek.

Türkiye genelinde ilk 100’e giren öğrenciler 5 bin TL, 101-500 sıralamasındaki öğrenciler 4 bin TL, 501-1000 sıralamasında yer alan öğrenciler ise 3 bin TL başarı bursunun sahibi olacak.

Bununla birlikte ilk 1000’de yer alan öğrencilere yurt dışı dil eğitimi, dizüstü bilgisayar, yurtta konaklama gibi imkanlar da sağlanacak. Başarı ödülü haricinde, İTÜ’de öğrencilere ihtiyaç bursu, yemek bursu, sporcu bursu ve yurt bursu da veriliyor. (AA)