YÖK’e iki yeni üye atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla YÖK üyeliğine iki yeni isim atandı. Resmi Gazete’de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 beni ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısında YÖK üyeliğine seçilmişti.

Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın rektörlük görevinden ayrılmasının ardından yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak getirilmişti. Prof. Dr. Şenocak, 12 Nisan 2018'de vekaleten, 14 Haziran 2018'de ise asaleten rektör olarak atanmıştı.

13 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörlük görev süresi sona erecek olan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Üniversitelerarası Kurul tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilmişti.

6 ÜYENİN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

3 Haziran’da Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verilmişti. YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçilmişti.

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