Yurt çilesi: Birçok üniversiteli İstanbul’dan gitmeyi düşünüyor

İstanbul'da öğrenci yurtlarında iki kata kadar artışlar yaşanıyor. Üniversitelilerden bazıları geldiği şehre dönmeyi dahi düşünüyor.

Fırat FISTIK

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Öğrencilerin barınma sorunu çözülmüyor. Bir ay içerisinde üniversiteyi kazanan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleşecekler. Bazıları ise daha fazla para ödeyerek özel yurda çıkmak zorunda kalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da 21 devlet yurdu var.

Toplam kapasite ise 24 bin 651. İstanbul'daki özel yurt sayısı ise 604. Özel yurtların kapasitesi de 94 bin 168. Ankara'da da 32 KYK yurdunun toplam kapasitesi 27 bin 225, 58 de özel yurt var.

İstanbul'da yurt kapasitesi toplam 120 bine yeni gelirken, üniversiteli sayısı en az 1 milyon. Yani 10 öğrenciden yalnızca 1 öğrenci yurtlarda kalabiliyor.

Bununla birlikte yurt fiyatları da bu sene enflasyonla birlikte katlanmış durumda. Özel yurtların fiyatları ortalama 4 bin liraya gelirken üniversite, KYK yurtları da zamlanıyor.

Yaren Y., İstanbul Üniversitesi'nde okuyor ve yakın zamana kadar apartta kalıyordu.

İlk geldiğinde ise yer bulamadığı için zorunlu olarak akrabalarında kalmış. Apartta geçen sene 1000 lira ödediğini belirten Yaren, şu anda 2 kişilik odalar için fiyatların kişi başı 1600 liraya, tek kişilik odalar için de 1800 liraya çıktığını söyledi.

Yüzde 60'lık bir artış söz konusu. Yaren, civardaki apartların fiyatlarının da 2000 liraya geldiğini söyledi ve ekledi:

“İSTANBUL’U TERCİH ETMEMELERİNİ SÖYLÜYORUM”

*Bu sene yer ayarlayamazsam, açık öğretime geçmeyi düşünüyorum. Yapacak bir şeyim yok. Bir sene kaldı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. İstanbul tercih etmemelerini söylüyorum yakınımdaki arkadaşlarıma. Kesinlikle böyle bir durum var.

Yurt bulamadığı için apartta kalmak zorunda olan Marmara Üniversitesi öğrencisi Rozerin ise “Bizim apartın yüzde 80'i öğrenciydi neredeyse. Diğer yurtlara göre daha ucuzdu. Tamamen mecburiyetten apartta kalmayı tercih ettim. Kadıköy, Üsküdar civarında yurtları sormuştum o zaman 1800-3000 civarı fiyat söylenmişti. Ben dört kişilik odada 1400 liraya kalıyordum” dedi.

VERDİKLERİ KREDİ 850, YURT 800 LİRA

Esra Tekinhan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi. Bu sene ikinci senesi. KYK yurdunda kalıyordu ve ilk girişte fiyatın 450 lirayken şu anda 800 liraya çıkarıldığını, girişte verilen depozitodan doğan farkın da 470 lira olduğunu söyledi.

“Bu fiyatlar çok fazla” diyen Tekinhan, “Verdikleri kredi 850 lira. Geriye sadece 50 lira kalıyor. Bir kere zaten KYK yurtlarının ücret bakımından öğrenci dostu olması gerekiyor. Aldığımız kredinin çok altında yurt fiyatı olması gerekiyor ama bakın fark, 50 lira.

Bir öğrenci için eve çıkma ihtimali de artık yok. Daha önce üniversiteliler 2-3 kişi çıkabiliyormuş eve. Artık o kalmadı. Kaldığım yurt Sancaktepe'de ve İstanbul'daki en ucuz evlerin olduğu yer. Orası bile lüks hale geldi. Ki oradan okula gitmek çok zor. Metro, tramvay yok, her gün okula saatlerce yolculuk yapıp ulaşabiliyorum. Öğrenciler için kalacak bir yer yapılıyor ama şehrin en uzak noktasına yapılıyor. Bizim bu yurttan sabah 8'deki derse yetişmemiz bekleniyor. Bir senedir tiyatroya gidemedim çünkü son otobüs 9'da. Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyorum. Geç kalacağım, yurttan atacağız denmesinin korkusuyla yaşıyorum” diye konuştu.

CEMAAT, TARİKAT YURTLARINA MECBUR BIRAKILMAK İSTEMİYORUZ

Yaklaşık iki yıldır yurtta kalan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Merve Yebi de en önemli problemin fiyat artışı olduğunu söyledi ve üniversitesindeki yurtlardan örnekler paylaştı:

*Bu sene 650 lira vererek kaldığım 6 kişilik odanın önümüzdeki dönemdeki ücreti 1100 lira olacak. Üniversiteye gelirken elbette bunu beklemiyordum.

*2019’daki hazırlık senemde ödediğim ücret 170 lira gibi bir fiyattı. Şu an bu fiyata yurt imkanı sağlayan tek yer dinci, gerici tarikat veya cemaat yurtları. Bizler bu yurtlara mecbur bırakılmak istemiyoruz.

Yebi, konuya dair fikirlerini şöyle özetledi:

*Bu sene yurtta kaldığım arkadaşlarımla seneye de beraber kalmak istediğimiz için yurt kurasına beraber ismimizi yazdırdık fakat bu sene kaldığımız yurtta kalmaya kısıtlı KYK burslarımız/kredilerimiz yetmediği için seneye aylık tutarı 700 lira olacak, 8 kişilik yurt odasına geçeceğiz.

*Bizler üniversitenin yurdundayız, bir de KYK yurtlarında kalan ve yurt çıkmadığı için özel yurtta kalan arkadaşlarımız var.

*Onların durumu da bizden farklı değil. KYK yurtlarına yüzde 80 oranında zam gündemde, özel yurt fiyatlarının İstanbul’daki en düşük ücreti 4000 lira civarı.

*Tüm bu zamlar yüzünden bu sene üniversitesinin olduğu şehre gelememe, üniversite eğitimi görememe kaygısı yaşayan arkadaşlarımız var.

*Üniversiteliyi kara kara düşündürten bu zamların yerine her birimize nitelikli yurt ve karşılıksız burs sağlanması devlet tarafından karşılanamayacak, hayali bir talep değil.

*Bizlere öğrenci gibi değil müşteri gözüyle bakan üniversite yönetimleri de krizi bahane ederek yurtlara, yemekhanelere zam yapıyor. Bizler de bu zamları kabul etmiyoruz.

*Bu zamların geri çekilmesi, her öğrenciye nitelikli yurt ve karşılıksız burs sağlanmasını talep ediyoruz.”

YATAKLAR GİTTİ, RANZALAR GELDİ

Yurtlara yapılan zamların dışından kapasite, nitelik gibi sorunları da bulunuyor. Birçoğu temiz değil, birçoğunda öğrenciler sıkış tıkış kalmak zorunda.

İTÜ makine mühendisliği öğrencisi Cenker Karakuş, bu duruma örnek verdi:

*Son 1 senedir İTÜ'de yurtta kalıyorum. 1135 lira ödüyorum. İstanbul'da kalacak hiçbir yerim yoktu. İstanbul'a gelirken düşündürüyordu bu da. İTÜ yurtları, öğrencilerin 10'da 1'ine hizmet veriyor.

*Çarpıcı bir örnek vereyim: İTÜ vadi yurtlarındaki odalar 20 metrekare. Buralarda 3 öğrenci kalıyorduk.

*Bu sene odalardaki tekli yataklar kaldırılıp yerine ranza koyulmaya başlandı. 18-20 metrekare arası değişen odalara 6 kişi girmemizi istiyorlar. Olacak iş değil bu, inanılmaz.

*Neden olarak kontenjan yetersizliğini gösterecekler ama bunun suçlusu öğrenciler değil, 10'da 1'ine yetecek kadar yurt yapan okul yönetimi.

*Şu anda bile 39 öğrenciye 3 tuvalet kabini düşüyor. Şimdi ikiye arttırırsanız kapasiteyi, gerisini siz düşünün. Öğrenciler uzun süre tuvalete girebilmek için sıra bekleyecektir. Düşünebiliyor musunuz?