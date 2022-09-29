Yurtlarda kalan öğrencileri kazıklamışlar!

Öğrenci yurtlarını denetleyen Sayıştay, çarpıcı sonuçlara ulaştı. Öğrencilere hizmet etmesi için yurt içinde açılan işletmelerdeki usulsüzlükler tek tek sıralanırken, kâr oranlarının mevzuata aykırı belirlendiği tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Sayıştay, Ankara, Eskişehir, Bursa ve İstanbul illerinde öğrenci yurtlarında faaliyet gösteren kafeterya, lokanta, kantin, berber, bayan kuaförü vb. işletmelerde yerinde denetim yaptı.

Denetimin sonuçları, Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı denetim raporunda tek tek sıralandı. Yurtlarda faaliyet gösteren işletmelerin sözleşme hükümlerine uymadığına dikkat çeken denetçiler, buna ilişkin olarak bakanlığın herhangi bir ceza uygulamadığına da dikkat çekti.

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İşte Sayıştay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda bağlı öğrenci yurtlarındaki işletmelere ilişkin yaptığı tespitler:

– Yurtlardaki lokanta-kantin işletmelerinin bir kısmında işletmeyi yönetmesi için atanan işletici vekillerinin fiilen işletmenin başında bulunmadıkları görüldü.

– Yurtlardaki küçük işletmelerin bir kısmında taahhüt edilen sayıda personel çalıştırmadığı belirlendi.

– Yurtlardaki lokanta işletmelerinin bir kısmında işletme sözleşmesinde taahhüt edildiği halde belgeli aşçı çalıştırılmadığı tespit edildi.

– Kantinde satılan mallar için fatura bedeline yüzde 15 kâr, sebze ve meyve fiyatlarına ise yüzde 20 kâr ilave edilerek satış fiyatını gösteren etiketlerin yurt yetkilileri tarafından imzalanmış halde ürünlerin satış yerlerinde bulunması gerekiyor. Bazı yurt müdürlüklerinde yapılan denetimlerde satılan mallar üzerinde satış fiyatını belirten etiketlerin bulunmadığı bazılarında ise kâr oranlarının mevzuata aykırı belirlendiği görüldü.

– Yurtlardaki kafeterya, lokanta, kantin, berber, bayan kuaförü vb. işletmelerin bir kısmında personelin Hijyen Eğitim Belgesi almadan çalıştırıldığı belirlendi.

– İşletmecilerle yapılan sözleşme hükümlerine göre yazılı ihtar veya ceza gerektiren hususlar tespit edilmesine rağmen gereğinin yapılmadığı tespit edildi.

GENEL MÜDÜRLÜK CEZALARI UYGULATMADI

Sayıştay denetçileri denetim raporunda şu ifadelere yer verdi: “Yemek ve tatlı yapımında paket et ve tavuk suyu kullanılması, gıda maddelerinin kurumca tespit edilen fiyat, gramaj ve türde satılmaması, işleticinin zaruri masraflarını ödememeyi alışkanlık haline getirmesi, taahhüt etmesine rağmen onaylı ustalık belgesine haiz aşçı çalıştırmaması vb. durumlar tespit edilmesine rağmen sözleşme hükümlerine göre karşılık gelen cezai müeyyidelerin uygulanmadığı, söz konusu durumlara ilişkin yurt ve il müdürlükleri tarafından uygulanmak istenen cezaların genel müdürlük makamı tarafından kaldırıldığı görülmüştür.”