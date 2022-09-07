Zamlar karşısında veliler de öğrenciler de çaresiz

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, kırtasiye masrafları karşısında veliler ve öğrenciler kara kara düşünür hale geldi. Çünkü her geçen gün artan hayat pahalılığı, bu sektörü de derinden etkiledi. Kırtasiyeciler, bazı ürünlerde yüzde 400'e varan, okul kıyafeti satanlar ise yüzde 300'e varan fiyat artışları yaşandığını söyledi.

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Ali Selim YAMANLI Batuhan SERİM

Okul araç gereçlerinde de fahiş zamlar yaşandı. Ana sınıfından liseye kadar hesaplanan öğrencilerin eğitim masrafı, geçtiğimiz yılla kıyasla katlandı.

Bir öğrencinin temel kırtasiye gideri 1000 lirayı aştı. Buna okul kıyafeti masrafı eklendiğinde ise velinin cebinden en az 1500 lira çıkması gerekiyor.

Biz de İstanbul Bakırköy’de okul çantası satanlara, okul kıyafeti satanlara, kırtasiyecilere, velilere ve öğrencilere mikrofon uzattık; dertlerini şu sözlerle anlattılar:

“GEÇEN SENEYE GÖRE FİYATLAR ÇOK YÜKSEK”

Veli Selin Gümüş: “Fiyatlar çok yüksek. Sadece sırt çantası ve beslenme çantası için 600 küsur lira ödedik. Listemiz daha bugün geldi, kalanını tamamlayacağız ama geçen seneye oranla fiyatlar çok yüksek. Geçen seneki gibi yedekli bir şekilde alamayacağız, listeyi tamamlayalım yeter.”

“KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ ÇOK PAHALI”

Veli Elif Karaman: “Her şeyde olduğu gibi burada da fiyatlar pahalı. Kırtasiye de, çocukla ilgili her şey de pahalı. Listeyi tamamlamaya çalışıyoruz ayrı ayrı yerlerden bakarak, her yerde fiyatlar değişiyor. Fiyat performansa bakarak alıyoruz. Sonuçta çocuk kullanacak, en ucuzunu da alamıyorsunuz. Hem iyi bir fiyatı olsun hem de kaliteli olsun diye bakıyoruz.”

“HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUZ”

Öğrenci Kayra Bayram: “Pahalı, hiçbir şey alamıyoruz. Bizim bütçemiz kısıtlı, ona göre ben de her seferinde defter değiştirmek istemiyorum. Eski defterlerimin kullandığım yerlerini yırtıp, onu kullanmaya çalışıyorum. Eskiden de daha çok ürün aldığımız için para harcanıyordu ama bu kadar değildi.”

“BİR DEFTERLE İDARE ETMEYE ÇALIŞIYORUM”

Öğrenci Mert Tunatunalı: “İnanılmaz yüksek, gerçekten normal değil. 2-3 defter alsan 100 liradan fazla para veriyorsun. Tamam ekonomi kötü ama biz de öğrenciyiz, her seferinde annemizden ya da babamızdan gidip para isteyemezsin. Bir defterle idare etmeye çalışıyorum. Aynı defteri hem geometri, hem matematik, hem İngilizce için kullanıyorum. Bu durum beni tabii ki zorluyor. Her derse ayrı defter almaya çalışsam cebimde para kalmaz.”

“BİR SAAT SONRA ZAMLI ALIYORUZ”

Çantacı Hürriyet Esertepe: “375-400 lira bir ortaokul çantası. Tabii bu kalitesine göre değişiyor. İlkokul çantalarının fiyatları ise 350-425 lira arasında değişiyor. Ama geçen sene daha canlıydı, ürün bulmakta sıkıntı çekmiyorduk. Geçen sene sattığımız ürünü yine aynı fiyata alıyorduk. Şimdi gidiyoruz zamlı alıyoruz. Bir gün geçmiyor, bir saat sonra gittiğimizde bile zamlı alıyoruz. Ben müşterilerime tek tek izah ediyorum; ‘siz tepkilisiniz, bu zamları ben yapmadım, bu zamları ben koymadım…’ Çocuklarının istediği şeyleri alamayan velilerle karşılaşıyorum. Hiçbir şey alamayıp eli boş dönenler var.”

“YÜZDE 400 ARTIŞ VAR”

Kırtasiyeci Kemal Kırgıç: “Bu sene geçen seneye göre fiyatlar uçtu. Kağıt grubunda yüzde 400’e varan artış var. Geçen sene 20 liraysa bu sene 90 lira. Defter grubu, kağıt grubu müthiş bir zam aldı. İlkokul için gelip bir veli alışveriş yaptı ve 600 lira verdi. İçinde kitap ve çanta yok. Çanta ve beslenme ile beraber 1200 lirayı bulur. Fiyatları gördükten sonra ihtiyacını alamadan çıkan çok oluyor. ‘Bana en ucuzunu ver’ diyor. En başta gelip listeyi gösteriyor, ‘Şu fiyatlara bakar mısın ne kadar tutuyor?’ diyor. Çünkü bütçesi yetmiyor. Fiyat almadan alışveriş devri kapandı. İlk önce dükkana girip fiyat soruyorlar. Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu, ‘Şunları ver’ derdi.”

“HİÇ KİMSE NAKİT ÖDEME YAPMIYOR”

Kıyafetçi Eyüp Atlı: “Vatandaşın alım gücü yok, fiyatlar da yüzde 300 arttı elimizde olmadan. Biz de utanıyoruz müşterimize karşı. Şu anda bir pantolon, bir tişört, bir tane de uzun kollu tişört 500 lira. 500 liradan aşağı çıkmaları mümkün değil. Veliler çok zorlanıyor, hiçbirisinin nakit para ödediğini görmedim.”