1.2 milyon emekli 2.500 TL ile ne yiyor

Ayda 2.500 TL emekli aylığıyla geçinmeye çalışan emekli sayısının 1 milyon 200 bin olduğu ortaya çıktı. Meclis’te, “Bu insanlar yemek yemiyor mu?” sorusu soruldu.

Erdoğan SÜZER

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Açlık sınırının 6 bin 391 liraya ulaştığı ülkemizde 1 milyon 200 bin emeklinin 2 bin 500 lira aylıkla geçinmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bin lira zam yapıldığında ise 1 milyon 315 bin emekli 3 bin 500 liralık en düşük emekli aylığına mahkum olacak. Açlık sınırının yarısından bile daha az aylık alan emekli sayısının açıklanması TBMM'de, “Bu insanlar yemek yemiyor mu?” sorularına neden oldu.

İçinde 3.600 ek gösterge ile bir dizi af maddesinin de bulunduğu yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde yoksul emeklilerin durumu sert tartışmalara neden oldu. MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, 2.500 liranın altında en düşük aylık alan emekli sayısının 1 milyon 200 bin olduğunu, bunların da ağırlıklı olarak Bağ-Kur emeklisi olduğunu söyledi. AKP Milletvekili Cemal Öztürk ise “Aldığım bilgiye göre en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 1 milyon 315 bin kişi. Bunlar ağırlıkla Bağ-Kur tarım emeklisi. Düşük prim ödemişler. Gönül isterdi ki daha fazla alsınlar” dedi.

NASIL YUTUYORSUNUZ?

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, iktidar milletvekillerine, “1.2 milyon emeklinin halini öğrendikten sonra Meclis lokantasına inip yemekleri, o lokmaları nasıl yutuyorsunuz?” diye sordu. Bekaroğlu, “Bunlar Bağ-Kur'lu, primi az ödemişler, diyorsunuz. Ne yani bu insanlar yemek yemiyor mu? Pazara gitmiyorlar mı, faturalarını nasıl ödüyorlar? İnsanlar bu parayla nasıl geçinir?” diye sordu.

GARANTİYE 40 MİLYAR EMEKLİYE GELİNCE YOK

CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan iktidarın Kur Korumalı Mevduat (KKM) garantisi için yasaları çiğneyip bütçede ödeneği olmayan parayı zenginlere aktardığını, emeklilere gelince ise bütçe imkanlarını gerekçe gösterdiğini söyledi. Emecan, iktidarın 3 bin 500 lira aylık alan 1 milyon 315 bin emekliye 3.5 milyar liralık zammı verirken zorlandığını, ancak KKM garantisine 21.1 milyar lira ödeme yapıp bütçeye de 40 milyar lira ek ödenek ayırdığını belirtti.