1.8 milyarlık borcun vadesi geldi, THK’da kasa boş, maaşlar dahi ödenemiyor

AKP'li kayyum tarafından iki yıl ödemesiz olarak yapılandırılan 1.8 milyar TL borcun vadesi yaklaştı, ancak THK’nın kasasında personelin maaşını ödeyecek para dahi yok. Personelin maaşları ödenemedi. THK'ya ait Laleli’deki Otel’in peşkeş çekileceği iddia ediliyor.

Yusuf DEMİR

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Deri toplama imtiyazının AKP iktidarında kaldırılması, kurumun başına gelen yöneticilerin savurganlığı, yolsuzluk iddiaları, özellikle orman yangını söndürme uçaklarını 3 yıl boyunca hangarda tutma ve kullandırmama inadı sonucu darboğaza giren Türk Hava Kurumu'nda sıkıntılar krize dönüştü.

97 yıllık Türk Hava Kurumu'nun kasasında para kalmadı, personel maaşları dahi ödenemedi. Her ayın birinde yatırılan Eylül ayı maaşları hâlâ ortada yok.

OCAK AYINDA 1.8 MİLYAR ÖDEME VAR

THK yönetimine atanan dönemin Kayyum Heyeti Başkanı AKP'li eski bakan Cenap Aşçı, 26 Aralık 2020 günü Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada aynen şunları kaydetmişti:

“Kurumun, 1 milyar 850 milyon lira borcu bulunuyor. 10 bankaya toplam 1,5 milyar lira ile vergi ve SSK’ye 200 milyon liralık borcu yapılandırıldı. Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, Kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız.”

Türk Hava Kurumu'nu yakından takip eden kaynaklar, Temmuz ayında borçlarını tahsil edemeyen SGK'nın tüm hesaplara bloke koydurduğunu hatırlatarak, kasasında hiç para olmayan kurumun bu taksidi ödemesinin mümkün olmadığını kaydediyor.

ÖNCE KURBAN DERİSİ TEKELİ YETKİSİ KALDIRILDI

THK'ya en büyük darbe 2013 yılında mevzuatta yapılan değişiklikle yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yönetmelikle THK'nın kurban derisi toplama konusundaki tekel yetkisini kaldırdı. THK öne önemli gelir kaynaklarından birini böylece kaybetti.

SONRA UÇAKLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Ardından ikinci büyük darbe, THK'nın en büyük gelir kaynaklarından biri olan yangın söndürme uçaklarıyla geldi. AKP iktidarı yıllarca hem Türkiye'de hem yurtdışında başarıyla çalışan THK'ya ait CL-215 ve Dromader uçaklarını devre dışı bıraktı. Yerli ve milli uçaklar Etimesgut'ta yerde tutulurken, yurtdışından kiralanan uçaklara milyarlarca ödeme yapıldı. Sadece 2021 yılında 1.2 milyar TL yangın söndürme uçağı kirası ödendi.



MAHKEME, KAYYUM'UN SATIŞINA İZİN VERMEMİŞTİ

2021 yılında 15 ilde 44 gayrimenkulünü satmaya kalkan AKP’li kayyuma mahkeme izin vermemişti. . Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi bizzat atadığı kayyumun satış talebini reddeden kararında, “Satışlar ülke gündemine geldi, gazeteler yazdı ama mahkemeden özel izin alınmadı” ifadeleri dikkat çekti.

“LALELİ OTELİ KATARLILAR'A SÖZ VERİLDİ”

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “2023 Ocak ayında bu para ödenemeyecek. Ne olacak biliyor musunuz… İki büyük yolsuzluk” dedi. Ünsal şöyle devam etti:

“Laleli'deki otelin Katarlılara söz verildiği söyleniyor. THK borcunu ödeyemediği için Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu Varlık Fonu'na devredilecek. Ordan satmayı düşünüyorlar.THK’yı itibarsızlaştırmaya, mallarını da haraç mezat satmaya çalışıyorlar. THK’nın en değerli kurumu olan Laleli Oteli ve Etimesgut Havalimanı her an peşkeş çekilebilir ama ömürleri yetmeyecek”

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