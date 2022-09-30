10 kişiden 8’inin alım gücü düştü

Vatandaş markasız ve ucuz ürünlere yöneliyor. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de her 10 kişiden sekizinin son dönemde alım gücünün düştüğü ortaya çıktı.

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Uluslararası alanda faaliyet gösteren araştırma ve danışmanlık şirketi Ipsos tarafından yapılan iki araştırma, ülkede 10 kişiden sekizinin alım gücünün düştüğünü ortaya koyarker, enflasyonun hem Türkiye'de hem de küresel olarak artacağı öngörüsünün hakim olduğunu gösterdi. Türkiye'de yurttaşlar üç ay öncesine göre gıda harcamalarına daha çok para ayırdığını, alışkın olduğu markalar yerine market markası ya da markasız ürünleri tercih ettiğini, promosyonları takip ettiğini belirtti.

Ipsos tarafından yapılan iki ayrı 2022 Küresel Enflasyon Algısı Araştırması'na göre, küresel olarak ciddi bir enflasyon artışı beklenirken ülkede alım gücünde önemli aşınma izlendi. Gerek araştırmanın yapıldığı 28 ülkede gerek Türkiye'de insanların gelecek altı aya ilişkin faturalarını ödemekten endişe duydukları kaydedildi.

28 ülke ortalaması baz alındığında yüzde 42 oranında çok artış, yüzde 32 oranında da artış öngürülüyor. Toplam yüzde 74 oranında artış ya da çok artış görülürken, aynı kalacak diyenler yüzde 13, azalacak diyenler de yüzde 9 oranında kaldı.

ARTIŞ BEKLENİYOR

Türkiye'de artış bekleyenler toplam yüzde 78 oldu. Türkiye'de enflasyonun çok artacağını düşünenler yüzde 55, artacak diyenler de yüzde 23 olarak kaydedildi. Türkiye'de son bir ay düşünüldüğünde alım gücünüzde nasıl bir seyir görüldü sorusuna alım gücünün azaldığını söyleyenler yüzde 81, aynı kaldı diyenler yüzde 13 oldu. 28 ülkede toplumun yarısı gelecek altı ay içinde faturalarını ödeyebilme konusunda endişeli çıkarken, Türkiye'de endişeli olanların oranı yüzde 63 olarak izlendi.

Gıda harcaması artacak promosyonlar takipte



Araştırmaya göre, her 10 kişiden sekizi gıda alışveriş maliyetinin artacağını düşünüyor. İnsanlar giyim alışverişini kısıyor, market alışverişlerinde en ucuz marketi bulmak için dolaşıyor. Mevcut ekonomik koşullar altında şu anki alışveriş davranışlarını üç ay öncesi ile kıyaslamaları istendiğinde ortaya çıkan sonuç, son üç ayda daha çok fiyat araştırması yapan, promosyonları daha çok takip eden, her zaman aldığı markalar yerine daha uygun fiyatlı markaları ya da market ya da markasız ürünleri tercih eden bir tüketici profili ortaya çıktı.