110 araçlık filo benzin içiyor

PTT’nin 81 ilin başmüdürleri ile üst düzey yöneticileri için tahsis edilen araçlar, bir yılda 117 bin 742 litre yakıt tüketti.

Veli TOPRAK

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PTT'nin 81 il Başmüdürü ile tüm üst düzey yöneticilerine 110 adet makam aracı tahsis edildi. Yöneticiler bir yılda 117 bin 742 litre yakıt tüketti. Hatay PTT Başmüdürü, 1.934 litre akaryakıt kullandı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Başmüdür Suriye'ye mi gidip geliyor?” diye sordu. Bir daire başkanı yılda 311 litre, bir diğeri ise bunun 4 katı 1.401 litre akaryakıt harcadı.

TAKİP SİSTEMİ OLMALI

Karaman Başmüdürü tasarruflu çıktı sadece 160 litre benzin kullandı. Şanlıurfa PTT Başmüdürü ise 2 bin 586 litre akaryakıt harcaması yaptı. TBMM KİT Komisyonu'nda PTT'nin hesapları ele alınırken konuşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, araçlara GPS takip sistemi kurulmasını önerdi. Sertel, “Hatay Başmüdürü 1.934 litre akaryakıt kullanımıyla İstanbul'un 1.510 litre akaryakıtının 400 litre üstüne çıkmış. 2020 yılında 64 bin 516 litre yakıt tüketilirken 2021 yılında bu sarfiyat yüzde 82 artarak 117 bin 742 litre oldu'' dedi.

HARCAMALAR FARKLI

İzmir Başmüdürü'nün yıllık 1.780 litre akaryakıt harcadığını, buna karşılık Karaman PTT Başmüdürü'nün 160 litre harcama yaptığını belirten Sertel, “Bitlis'in PTT Başmüdürü ise 1.680 litre akaryakıt harcamış. Şanlıurfa 2 bin 586 litre, Şırnak 1.973 litre, Mardin 1.456 litre kullanıyor. Bu Başmüdürler araçları ile şehir dışına mı gidiyor?” diye sordu.

Başka işlerde kullanılıyor

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada küçük illerde yüksek tüketimi olan makam araçlarının başka işlerde de kullanıldığını belirtti ve “Küçük illerimizde araç sayımız da kısıtlı olduğu için başmüdürümüze tahsis ettiğimiz araçlar pazarlama faaliyetlerinde de kullanılıyor” dedi. PTT Genel Müdürü Gülten, GPS takılması önerisini de yönetim kurulunda değerlendireceklerini söyledi.