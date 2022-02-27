14.5 milyarlık gizemli vergi enflasyonu azdırır

Ocak ayında bütçeye giren gizemli Kurumlar Vergisi'nin para basma yoluyla Merkez Bankası'ndan alınmış olabileceği belirtiliyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yılın ilk ayında sürpriz bir şekilde bütçeye gelen 14.5 milyar liralık gizemli Kurumlar Vergisi yüzünden enflasyonun daha da yükselebileceği uyarısı yapıldı. Maliye Bakanlığı eski Gelirler Genel Müdürü ve CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, bütçedeki gizemli verginin Merkez Bankası'na (MB) erken ödettirilmiş Kurumlar Vergisi olabileceğini belirtirken kâr payı, ihtiyat akçesi ve erken vergi ödemelerinin para basılarak yapıldığını, bu nedenle enflasyonda üç haneli rakamların yaşanabileceğini söyledi.

ŞİRKETLER ÖDEYEMEZ

Hamzaçebi, ocak ayında bütçeye 30.6 kat artışla 14.5 milyar lira Kurumlar Vergisi geldiğini bunun 12.9 milyar lirasının geçici vergiden tahsil edildiğini belirtirken, “Ocak ayı geçici vergi ödeme ayı değildir. Türkiye'de bu büyüklükteki bir vergiyi ödeyecek şirket yoktur. Olanlar da geçici vergiyi ödeyecek bir hata yapmaz” dedi.

BEDELİNİ HALK ÖDER

Akif Hamzaçebi, Merkez'in kaynaklarının bütçeye aktarılmasını, geçmişte para basılarak bütçeye verilen avans sistemine benzetti. Hamzaçebi, “Önce kanun değişikliğiyle MB'nin ihtiyaç akçeleri Hazine'ye aktarıldı. Sonra değerleme hesabındaki fiktif kâr aktarıldı. Şimdi de bu yöntemle vergi aktarılıyor. Bunların hepsi para basılarak yapılıyor. Bunun bedelini 84 milyon halk yüksek enflasyonla ödeyecektir. Böyle devam ederse bastırılmış rakamlarla bile üç haneli enflasyon kaçınılmazdır. Bu yoldan dönün” dedi.

Bir günde yöntem değişti

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Merkez Bankası yönetiminin 7 Ocak'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, MB'nin swaplardan doğan kâr/zarar hesabında aralık ayının son haftasında yöntem değişikliği yaptığı bilgisini verdiklerini belirterek, “MB'nin bir günde zarardan kâra geçmesinin nedeninin bu yöntem değişikliği olduğu anlaşılmaktadır” dedi. Hamzaçebi, “Burada ilginç olan, bir günde yöntem değişikliği yapan MB'nin ocak ayında pişmanlık veya düzeltme beyannamesi vererek Kurumlar Geçici Vergisi'ni Maliye'ye ödemesidir” dedi.