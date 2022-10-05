16 ilde 102 kamu arazisi haraç mezat satılacak
16 ilde kamuya ait 102 taşınmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoan'ın imzasıyla, özelleştirme yoluyla haraç mezat satılacak.
AKP iktidarı kamuya ait arazileri özelleştirme yoluyla haraç mezat satmaya devam ediyor.
Son olarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla çok sayıda kamu arazisi daha satışa çıkarıldı.
Hazine’ye ait Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yozgat’taki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.
Hazine’ye ait taşınmazların yanında, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait Ankara, Denizli, Ağrı’da, ayrıca Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait Lüleburgazdaki taşınmazlar satılacak.