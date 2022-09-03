2.5 milyarlık sır

AKP iktidarı, Temmuz ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2.5 milyarlık gizli saklı ihale yaptı. İhale sonuçlandı, sözleşme imzalandı aradan iki ay geçti ancak ne yapılacağı sır gibi saklanıyor. SÖZCÜ'nün," Sabiha Gökçen'e 2.5 milyarlık ne yapılacak?" sorusu DHMİ başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar tarafından cevapsız bırakıldı.

Yusuf DEMİR

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi 6 Temmuz 2022 günü gizli saklı bir ihale gerçekleştirdiği sonradan ortaya çıktı. Yine AKP'nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu'nun 21-b pazarlık usulü tercih edilmişti. Bu nedenle ihale ilanı yayınlanmadı. Böylece tam 2 milyar 800 milyon lira yaklaşık maliyet hesaplanan “Sabiha Gökçen Havalimanı 3 Etap İşler Yapım” başlıklı ihaleden kimsenin haberi olmadı.

Neticede ihale, özel olarak davet edilen Silahtaroğlu Mühendislik ve Ek-Pet adlı şirketler ihaleyi 2 milyar 739 milyon 948 bin 282 liraya verildi. 8 Ağustos'ta da sözleşme imzalandı. 12 Ağustos’ta yer teslimi yapıldı. İş bitim tarihi dahi 8 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Ancak Türkiye'nin en yoğun trafiğe sahip Sabiha Gökçen Havalimanı için yapılan “3. Etap İşler Yapım” başlıklı projede ne yapılacağı kamuoyuna açıklanmadı. 21-b usulünün olağanüstü ve önceden öngörülemeyen haller için sağladığı imkanlardan yararlanılarak detaylar bir yana projenin ne olduğu bile sadece vatandaştan değil sektörden de saklandı.

TÜM KURUMLAR SESSİZ

SÖZCÜ'nün başta DHMİ olmak üzere ilgili tüm kurumlara sorduğu soruların hepsi yanıtsız kaldı. Sonuçta sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı büyük havalimanlarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2.5 milyarlık işin ne olduğu sır gibi saklanıyor.

“3. Etap Yapım İşleri”, bu büyüklükte bir projenin olması gereken bakanlığın ya da Cumhurbaşkanlığının yıllık yatırım planlarında da görünmüyor.

İşte SÖZCÜ’nün yönelttiği ve DHMİ'nin cevaplamaktan kaçındığı sorular:

6 Temmuz 2022 günü yapıldığı anlaşılan “Sabiha Gökçen Havalimanı Üçüncü Etap Yapım İşleri İhalesi”nin detayları nedir? İhale kapsamında yapılacak işler nelerdir? Neden ihalede Kamu İhale Kanunu’nun 21-b usulü tercih edilmiştir. İkinci Pist inşaatı ne düzeydedir, ne zaman tamamlanacaktır?

ERDAĞI: “GİZLİ SAKLI YAPILAN BU İHALE NEDİR?”

Sektörü yakından takip eden Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yapılanları anlamanın mümkün olmadığını kaydederek şöyle konuştu:

“Sabiha Gökçen Havalimanı’yla ilgili son günlerde çok yoğun bir trafik yaşanmaya başladı. Bir yandan aceleyle yapılan yönetim değişikliği, diğer yandan yurt dışından bu havalimanına yapılan üst düzey ziyaretler ve yürutülen kulisler… Ne zaman nerede sonuçlanacak göreceğiz. Yıllar önce yapımına başlanan pist neden bitirilmiyor? İhale yaklaşırken gizli saklı yapılan bu ihale nedir? Neler yapılacak? Bu konuda neden kamuoyu bilgilendirilmez anlaşılabilir değil. Süreci dikkatle ve takinen izlenmesi şart.”

“GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İMZA ATMIYOR İDDİASI”

Öte yandan DHMİ ve Sabiha Gökçen'le ilgili çarpıcı iddialar da ortaya atılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesini, İstanbul Havalimanı'nı da işleten İGA'nın kurucularından Kalyon İnşaat'ın alacağı iddiası ortaya atıldı ve yalanlanmadı. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nın sır gibi saklanan sözleşmesinde İGA lehine değişiklikler getiren 4. Master Revize Plan yapıldığı ve DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş'in planı imzalamak istemediği iddia edildi. Ateş'in bu nedenle rapor aldığı iddiası da yalanlanmadı. DHMİ, SÖZCÜ'nün 4. Revize Plan hakkındaki sorusunu da yanıtsız bıraktı.

KAYYUM YÖNETİYOR

İhale an iki firmadan biri olan Ek-Pet’e operasyonla el konuldu. İhale süreci devam ederken düzenlenen Demir Yumruk operasyonu sonunda şirkete TMSF kayyum heyeti atandı.

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