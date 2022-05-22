2 yıl aradan sonra dünyanın tüm elitleri bir arada: İşte Davos’un gündemleri

Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre’nin Davos kasabasında toplandı. Toplantıya küresel liderler ve iş dünyasının önde gelen kesimleri katılıyor. Toplantının ana başlıkları ise iklim krizi, gıda sorunları ve savaş.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın tanınmış iş insanları ve politikacılarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF), corona virüsü salgını nedeniyle iki yıllık aranın ardından bugün İsviçre'nin Davos kasabasında toplanıyor.

Davos’a yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması bekleniyor. Konukların toplantıya katılabilmesi için Rusya’nın Sputnik aşısı hariç diğer aşılardan 3 doz olması gerekiyor.

RUSYA FEDERASYONU TARİHİNDE İLK

Her yıl ocak ayında toplanan zirve bu yıl yine pandemi önlemleri nedeniyle mayıs ayına ertelenmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Rusya ise davet edilmedi.

Rusya Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ilk kez toplantıya katılmıyor. Kremlin’in şubatta Ukrayna’yı işgal etme kararı nedeniyle program, herhangi bir Rus hükümet yetkilisini veya şirketini içermiyor.

TOPLANTILARDA NE KONUŞULACAK?

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı sorunlar toplantının ana başlıklarından biri olacak. İş dünyası ve politikacılar güvenlik sorunları, yüksek gıda fiyatları ve Doğu Avrupa ülkesinin yeniden inşası ile nasıl başa çıkılacağını tartışacak.

Olası bir küresel ekonomik kriz, Doğu Avrupa’da süren savaş, iklim değişikliği ve pandemi de tartışma konularından bazılarını oluşturacak. Toplantı, ‘Tarihi bir dönüm noktasında hükümet politikaları ve iş stratejileri’ temasıyla düzenlenecek.

KİMLER ORADA OLACAK?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD İklim Elçisi John Kerry, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, etkinliğin öne çıkan konukları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 2009 yılında yaşanan kriz nedeniyle o tarihten bu yana toplantılara katılmıyor.

2 bin 500 konuklu toplantıya binlerce iş insanının yanı sıra STK temsilcileri, sosyal girişimciler, akademisyenler, işçi örgütleri, inanç temelli ve dini gruplardan 200’den fazla lider ve 400’den fazla medya temsilcisi katılacak.

Türk iş dünyasını temsilen Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper çeşitli sunumlar gerçekleştirecek.

‘SON 52 YILIN EN ÖNEMLİ TOPLANTISI’

WEF Kurucusu Klaus Schwab, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 toplantısının, 52 yıllık tarihinde “en zamanında ve en önemli” olacağını söyledi.

Forumun yönetim kurulu başkanı Schwab, geçtiğimiz hafta gazetecilere verdiği sanal brifingde “Savaşın dönüşü, salgın hastalıklar ve iklim krizi, tüm bu yıkıcı güçler küresel toparlanmayı raydan çıkardı” dedi. Schwab, “Davos’ta bu sorunlarla yüz yüze gelinmeli ve özellikle küresel gıda krizi acilen dikkatimizi çekmeli” dedi.

Öte yandan toplantı öncesi İsviçre'nin Zürih kentinde protesto gösterileri düzenlenirken, polis göstericilere müdahale etti.

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