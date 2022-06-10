200 lira nereden nereye…

En büyük banknot olan 200 lirayla tedavüle girdiğinde ortalama 1.6 TL olan kurla 125 dolar ya da 4.8 gram altın alınabiliyordu. Bugün ise 200 lira ile sadece 11.7 dolar alınabiliyor. Bir gram altın alabilmek için ise 5 adet 200 banknota ihtiyaç var.

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Enflasyonun 20 yılın zirvesine çıkması ile TL’nin de alım gücü eriyince tedavüldeki en büyük banknot olan 200 lira da “cık” oldu.

TL’den 6 sıfır atılmasıyla birlikte “güçlü TL” dönemi başlamış, 1 liranın, 1 dolara eşitlenebileceği ifade edilir olmuştu.

Ancak özellikle son birkaç yılda yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olarak hızla değer yitirdi.

BUGÜN 11.7 DOLAR EDİYOR

200 liralık banknotun tedavüle girdiği 1 Ocak 2009’da dolar 1.5944 liraydı. O dönem 200 liranın dolar karşılığı 125.4 dolar ederken, aradan geçen 13 yılda fark hayli açıldı.

Bugün 200 lira, ortalama 17.00 TL’de seyreden kurla ancak 11.76 dolara karşılık geliyor.

Tedavüle girdiği yılda 200 liranın doldurduğu sepeti bugün neredeyse 5 katı, yani yaklaşık 1.000 lirayla ancak doldurmak mümkün olabiliyor.

Merkez Bankası’nın alım gücü karşılaştırmasıyla yapılan hesaplamaya göre, 200 lira ile 2009 yılındaki gibi alışveriş için tam 997.7 lira harcamak gerekiyor.

Yani aradaki fark 797.7 lirayı buluyor. Değer kaybına bir örnek daha vermek gerekirse; 2009’da altının gramı 41.5 liraydı ve 4.8 gram altın alınabiliyordu.

Bugün ise bir gram altın almak için 1000 lira ödemek gerekiyor.

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