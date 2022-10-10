2022 Nobel Ekonomi ödülü Ben Bernanke, Philip Dybvig ve Douglas Diamond’a verildi

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Sozcu.com.tr

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Nobel Ekonomi Ödülü 2022 sahibini buldu. Ödül bu yıl eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke ile Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig’e verildi. Ödül geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üç iktisatçı arasında paylaşılmış oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden açıklanan duyuruya göre, komite Alfred Nobel anısına verilen 2022 Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü’nü bankalar ve finansal krizler üzerine araştırma yaptıkları için Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig’e vermeye karar verdi.

DİĞER ÖDÜLLERDEN FARKLI

Resmi olarak Sveriges Riksbank İktisadi Bilimler Ödülü olarak bilinen ve Nobel Ekonomi olarak bilinen ödül, Alfred Nobel'in vasiyeti ile verilen ödüllerin arasında bulunmuyor. Bu ödül, İsveç merkez bankası tarafından Nobel anısına veriliyor. Ödül diğer ödüllerin aksine 1969 yılından bu yana veriliyor.

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