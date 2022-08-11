219 milyon lirayı tadilatlar yuttu

Çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulan Ziraat Bankası’nda da kamuda ciddi boyutlara ulaşan israfın bir örneği yaşandı. Son üç yılda 178 hizmet binasında tadilat yapıldı, bunun için ödenen tutar ise 219 milyon 178 bin 666 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Banka 2021 yılında 81 hizmet binasının tadilatı için 73 milyon 721 bin 189 TL harcadı. Son üç yılda 178 hizmet binasında tadilat yapıldı, bunun için ödenen tutar ise 219 milyon 178 bin 666 TL. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda milletvekillerinin bu yöndeki sorularını önceki gün yazılı olarak yanıtlayan banka yönetimi, tadilat ve onarımların hangi firmalara yaptırıldığına ilişkin soruya ise ‘müşteri sırrı' denilerek yanıt vermedi.

Bu konuda, “Talep edilen bilgilerin Bankacılık Kanunu'nun ‘Sırların saklanması' başlıklı maddesi kapsamında müşteri/banka sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” denildi.