3.5 milyon işsiz İŞKUR’un kapısını çaldı

İŞKUR’a göre kayıtlı işsiz sayısı 3.5 milyonu aşarken yıllık artış oranı ise yüzde 23 oldu. Pandemi dönemine göre ağırlaşan işsizlik tablosunda iş bulma süreleri 6 ayı aşıyor.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılı ortasından bu yana düşüş açıkladığı işsizlik oranlarında İŞKUR'a göre son bir yılda yüzde 23.1'lik artış yaşandı. İŞKUR'un Nisan 2022 verilerine göre, pandeminin ağır etkilerinin devam ettiği 2021 Nisan'a kıyasla kayıtlı işsiz sayısı 673 bin arttı. Toplam işsiz sayısı ise bu dönemde 3 milyon 583 bin 503 kişi oldu. Nisan ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre ise yüzde 1.4 oranında azaldı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 5'ini erkekler yüzde 49'unu kadınlar oluştururken, işsizlerin yüzde 34'ünü ise 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturdu.

UZUN SÜRELİ İŞSİZLER

İŞKUR verilerine göre işsizlerin yeni iş bulmakta zorluk çektiği gözlenirken, neredeyse yarısı 6 aydan uzun süredir işsiz. Kayıtlı işsizlerin 661 bin 887'si 1 yıldan fazla süredir iş ararken, 666 bin 486'sı ise 6-12 aydır işsiz. Nisanda İŞKUR aracılığıyla 139 bin 443 işe yerleşme gerçekleşirken bu dönemde 440 bin 673 kişinin başvurduğu işsizlik ödeneğini hak edenlerin sayısı 216 bin 78 oldu.

Gerçek işsizlik 8 milyon kişiye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Mart ayı işsizlik verilerini bugün açıklayacak. Şubatta işsizlik bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşmişti. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü olarak tanımlanan gerçek işsizlik oranı ise yüzde 21.8 oldu. Gerçek işsizlik tahmini ise Şubat 2022'de 8 milyona çıkmıştı.