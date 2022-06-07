3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge maaşa etkisi ne?

Öğretmen, polis, hemşire ve idari personelin yanı sıra tüm memurları kapsayan 3600 ek gösterge detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek gösterge yılbaşında yürürlüğe girecek. 3600 ek gösterge ile mevcut maaşlarda artış düşük seviyede olacak ancak emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında artış yüksek seviyede olacak. ek göstergesi 3600’e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artış gösterecek.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge için çalışmalarda sona gelindi. Yapılan çalışmaya göre tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gidildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 3600 ek gösterge konusunda alınan kararın detaylarını açıkladı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu;

* Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize, ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördük.

* Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

* Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.

* Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir.

* Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200'den 3 bine çıkartılacaktır.

3600 EK GÖSTERGE’NİN MAAŞA ETKİSİ NE OLACAK?

* Ek gösterge düzenlemesi, memurlarımızın mevcut maaşlarında küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.

* Somut örnek verecek olursak, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır.

* Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

* Mülki idari amirleri başta olmak üzere yaptıkları iş ile özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de bu kapsamda gerçekleştireceğiz. Ek gösterge düzenlemesinin memurlara, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diliyorum.”

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

3600 ek gösterge için tarih veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.” açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.