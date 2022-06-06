3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge çıktı mı?

3600 ek gösterge için kritik gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak. 3600 ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personeli kapsıyor. 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge için çalışmalarda sona gelindi. 3600 ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personeli kapsıyor. Yapılan çalışmalara göre öğretmen, polis ve dini yükseköğrenim görmüş imam hatiplerin 3.000 olan ek göstergesinin 3.600’e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145’e çıkarılması durumunda 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylığında net bin 187 TL, emekli ikramiyesinde 44.500 TL artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NE, ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15 günlük aradan sonra toplanıyor. Beştepe'deki toplantıda üç 360 ek göstergenin görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek gösterge… AKP Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla açıklayacağım” dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK

Ek gösterge çalışması kamudaki öğretmen, polis, hemşire ve imam hatiplerle idari personelin ek göstergesinin 3.600'e yükseltilmesini öngörüyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200’ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600’e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90’ını oluşturduğu belirtiliyor.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR ARTACAK MI?

Yapılan çalışmalara göre öğretmen, polis ve dini yükseköğrenim görmüş imam hatiplerin 3.000 olan ek göstergesinin 3.600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması durumunda 30 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylığında net bin 187 TL, emekli ikramiyesinde 44.500 TL artış olacak.

Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinde, ek göstergesinin 1.500 puan, tazminat yansıtma oranının 20 puan artırılması durumda mevcut maaşında 225 TL, emekli aylığında 640 TL, emekli ikramiyesinde 24 bin 15 TL artış olacak. Memurlarda ek göstergenin 2.200'den 3.000'e tazminat yansıtma oranının yüzde 85'ten yüzde 125'e çıkarılması durumunda emekli aylığı 866 TL, emekli ikramiyesi 32 bin 490 TL artacak.

Aynı düzenleme öğretmenler için de (Ek göstergesi 3.000'den 3.600'e çıkarıldı. Tazminat yansıtma oranı da 85'ten 60 puan artırılarak 145'e çıkarıldı) 30 yıl hizmet süresi üzerinden aynı tutarlar geçerli.