3600 ek gösterge nedir, şartları neler? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge, memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde etkili oluyor. 3600 ek gösterge memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek gösterge yılbaşında yürürlüğe girecek. 3600 ek gösterge mevcut maaşlarda düşük seviyede artış sağlarken, emekli ikramiyesi ve emekli aylıklarında yüksek artış sağlayacak.

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Yapılan çalışmaya göre tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 Ek Gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu;

* Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize, ek göstergelerini 3600’e çıkarma sözü vermiştik. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın memurlar arasında adaletsizliğe yol açacağını ve hiyerarşik dengeyi de bozacağını gördük.

* Bunun için şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

* Yardımcı hizmetler sınıfındakiler de dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.

* Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3 bin 600 ek göstergeye yükseltilecektir.

* Bunun yanında genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü ve ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri de 2 bin 200’den 3 bine çıkartılacaktır.

3600 EK GÖSTERGE ŞARTLARI NELER?

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada, kapsam genişletilerek 5,3 Milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı. Ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

* Talep ve beklentilerin üzerine çıkan “Ek Gösterge Düzenlemesi” ile ek gösterge sistemi memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.

* Düzenleme, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

* Talep ve beklentilerin üzerine çıkan ek gösterge düzenlemesiyle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

* Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600’e çıkacak. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.

* Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200’den 3000’e çıkacak. Böylelikle Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.

3600 EK GÖSTERGE'NİN MAAŞA ETKİSİ NE OLACAK?

Ek gösterge düzenlemesi, memurların mevcut maaşlarında küçük de olsa bir artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.

* Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında bin 234 TL ile bin 391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak.

* Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL’den 6 bin 861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

* Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 TL’den 6 bin 961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 TL’den 247 bin 408 TL’ye yükselecek.

* 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında bin 391 TL ve ikramiyelerinde 50 bin 150 TL ilave ödeme alacak.

ARTIŞLAR MEVCUT EMEKLİ AYLIKLARINA YANSITILACAK

* Düzenlemede halihazırda emekli olan kamu görevlileri de unutulmayarak sosyal devletin yanlarında olduğunu hissettirmek için ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarındaki söz konusu artışlar mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları Bu tutarlar yürürlükteki katsayılara göre hesaplanmış olup, 2022 Temmuz ve 2023 Ocak aylarında memur maaş zamları oranında daha da ileriye taşınacak.

1994 yılından beri meslek gruplarının ek gösterge artışına yönelik sınırlı düzenlemeler yapılmıştı. Öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunda görev yapan 3000 ek göstergeli memurların, ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi sözü verilmişti. Ancak kapsam tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

3600 ek gösterge için tarih veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.” açıklamasında bulundu.