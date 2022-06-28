5 zincir markete mahkemeden ret
Rekabet Kurulu'nun zincir mağazalar Migros, Carrefoursa, Bim, Şok, A101 ile yağ şirketi Savola için verdiği rekabet ihlali kararına yapılan yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.
Rekabet Kurulu’nun 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya verdiği cezanın iptaline yönelik Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada karar çıktı.
Ankara İdare Mahkemesi, 5 zincir market ve 1 tedarikçinin Rekabet Kurumu’nun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtıkları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
TÜM ŞİRKETLERİN TALEBİ REDDEDİLDİ
Migros, Carrefoursa, Bim, Şok, Yeni Mağazacılık (A101) ve yağ şirketi Savola’nın Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu’nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.
Böylelikle söz konusu tüm zincir marketlerin talebi reddedilmiş oldu, esasa ilişkin dava ise devam ediyor. (DHA)