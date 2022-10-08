524 milyon liralık tapu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 524 milyon liraya henüz tamamlanmamış 2 bina satın aldı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlandı ancak uyan yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 524 milyon liraya henüz tamamlanmamış 2 bina satın aldı. Ankara'da 65 bin metrekarelik 33 katlı blok alınıp, 295 milyon TL ödendi. İstanbul'da da 229 milyon liraya 23 bin metrekarelik 29 katlı tamamlanmamış bir bina satın alındı. Genel Müdürlük 5 milyon 782 bin lirayı da kiralara harcadı. İki binanın toplam maliyeti KDV hariç 524 milyon TL oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin soru önergesine verdiği yanıtta, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Ankara Yenimahalle'de 65 bin 574 metrekare kapalı inşaat alanına sahip 33 katlı blok satın aldığını ve ve KDV hariç 295 milyon TL ödediğini açıkladı. İstanbul Ataşehir ve Kadıköy Tapu Müdürlükleri tarafından kullanılmak üzere de 23 bin 461 metrekare kapalı inşaat alanına sahip 29 katlı tamamlanmamış bir bina satın alındı ve 229 milyon TL ödendi.

BALIK BAŞTAN KOKAR

Kurumun 2018 yılından bu yana ödediği toplam kira ise bedelleri ise 5 milyon 782 bin lira oldu. Önerge sahibi Tutdere de, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yok sayılıyor. Fakat balık baştan kokuyor. Tasarruf genelgesi yayımlayan Cumhurbaşkanlığı'nın da günlük gideri 10 milyon lirayı aştı” ifadelerini kullandı.

Dudak uçuklatan giderler

■ “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışının devletin tüm kurum ve kuruluşlarına sirayet ettiğini ifade eden CHP'li Abdurrahman Tutdere, “Dudak uçuklatan giderlerin izahı olamaz. Bir tarafta açlığın, diğer tarafta lüksün hüküm sürdüğü bu düzen artık devam edemez. Yurttaşlarımız açlıkla mücadele ederken onların alın teri çarçur edilemez, birilerinin rahatı için yok yere harcanamaz” diye konuştu.