9 günlük tatilde 2 köprünün faturası 240 milyon TL

Garantili mega projelerden olan Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri 9 günlük bayram tatilinde yoğun olarak kullanıldı. Ancak bu dönemde bile Hazine şirketlere ilave ödemek yapmak zorunda kaldı.

Saygı ÖZTÜRK

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Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ve özel sektörün işlettiği Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerinin kamuya maliyeti, yoğun geçen bayram trafiğinde dahi azalmadı. 9-17 Temmuz arasındaki 9 günlük bayram tatilinde Osmangazi Köprüsü'nden günlük 40 bin araç geçiş garantisi için ödenen ücret 237.3 milyon olurken, alınan ücret 87.8 milyon TL ile sınırlı kaldı. Böylece devletin kasasından çıkan tutar 149.4 milyon TL'yi buldu.

Aynı dönemde 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de günlük 45 bin araç geçiş garantisi için ödenen ücret 115.4 milyon TL olurken, alınan ücret 25.2 milyon TL'de kaldı. Böylece devletin kasasından 90.2 milyon TL çıkmış oldu. Toplamda iki köprüye 9 günlük tatilde devletin ödediği bedel 239.6 milyon TL'ye ulaştı. Osmangazi'de garantili geçiş sayısına ulaşıldı. Ancak dövizdeki yükseliş ilave fatura çıkmasına neden oldu.

CHP Uşak Milletvekilli Özkan Yalım, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sözleşmede 285 TL yazmasına rağmen otomobil geçiş ücretini 200 TL olarak açıkladı. Eksik kalan 85 TL için buna göre ‘katkı payı' nedeniyle bütçeye her koşulda yıllık 1.4 milyar TL yük bindirecek. Bu da günlük olarak yurttaşın cebine yansıyacak” dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç geçiş taahhüt sayısının 45 bin araç olduğunu hatırlatan Yalım, “Trafiğin en yoğun günlerden biri olan 8 Temmuz 2022 arife gününde bile geçen araç sayısı 14 bin 265 oldu. Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor. Erdoğan da halka yanlış bilgi veriyor. İmkansız ama 45 bin aracın tamamının Çanakkale Köprüsü'nden geçtiğini varsaysak bile köprüden geçen araçlar için Hazine'den 45.000×85=3.825.000 TL ödeme farkı olarak çıkacaktır” diye konuştu.

Osmangazi Köprüsü'nde devasa garanti ödemesi

Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Osmangazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranını aştığı için devlete yük olmaktan çıktığı açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Araç başına şirkete 35 dolar+yüzde 8 KDV ile 37.80 dolar (635 TL) geçiş ücreti ödendiğini ifade eden Yalım, zarar etmediği söylenen köprü için devletin kasasından sadece bir günde 17 milyon liradan fazla para çıktığını belirtti.

Özkan Yalım

Bu giderleri Hazine karşılayamaz

1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2022 yılında normal günlerde günlük ortalama 6 bin araç geçtiğini hatırlatan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, her iki köprünün de Hazine'ye büyük yük getirdiğini belirtti. Yalım, “Akaryakıtın litresini devlet 10 liraya alıp, 100 liraya satsa litre başına 90 lira para kazansa bile uzun vadede bu giderleri Hazine karşılayamaz. Bu Hazine kasasından 5'li gruba bağlanan hortumdur. Barajları dolduracak para, 5'li grubun kasasına akıyor” dedi.