AB enerji bakanları tavan fiyatı görüşecek

AB enerji bakanları doğalgazda tavan fiyat uygulamasına geçilmesi ve acil yardımları bu haftaki toplantıda ele alacak.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları, zirve seviyelere tırmanan enerji fiyatlarını kontrol altına almak üzere doğalgazda tavan fiyat uygulanmasına geçilmesi ve enerji piyasası katılımcılarına acil durumlarda kullanılmak üzere kredi imkanı tahsis edilmesi konularını görüşecek.

Avrupalı doğalgaz ve elektrik tüketicileri, Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı için ana hatlardan biri olan Kuzey Akım 1 boru hattının süresiz şekilde kapalı kalacağını Cuma günü açıklamasının ardından daha da yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor.

9 EYLÜL’DE TOPLANACAKLAR

Rusya’nın birliğe doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından 9 Eylül’de bir araya gelecek olan bakanlar, Avrupa’nın sanayisini etkisi altına alan ve hane faturalarını tırmandıran yüksek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına birlik olarak nasıl bir karşılık verileceğini ele alacaklar.

Reuters tarafından incelenen taslak belgeye göre, bakanlar ithal doğalgaz ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz için tavan fiyat uygulanmasını ele alacak. Ayrıca doğalgaz ile elektrik üreten santralleri geçici olarak AB’nin elektrik maliyetlerini belirleme sisteminin dışında tutma seçeneği de görüşülecek.

Çek Cumhuriyeti tarafından sunulan taslak belgeye göre bakanlar, teminat tamamlama çağrıları oldukça yüksek olan piyasa katılımcılarına da acil “pan-Avrupa kredi desteği” sağlama konusunu da ele alacak. AB üyesi devletler arasında altı ayda bir dönüşümlü olarak belirlenen Konsey başkanlığı şu anda Çek Cumhuriyeti’nde. (REUTERS)

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