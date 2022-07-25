AB gaz kesintisi tasarısını gevşetiyor

AB ülkeleri doğalgaz tüketimini azaltma tasarısını gevşetecek yeni bir tasarı hazırladı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Komisyonu’nun geçen hafta hazırladığı, üyelerin doğalgaz kullanımını azaltarak Rus gazının kesilme ihtimaline karşı önlem almaya zorlayacak tasarıyı gevşetmek istiyorlar.

Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya’nın gaz sevkiyatını tamamen kesebileceği uyarısında bulunan Avrupa Komisyonu, tüm üye ülkelerin doğalgaz tüketimini ağustos-mart döneminde yüzde 15 azaltmasını gerektirecek tasarıyı geçen hafta hazırladı.

Tasarıya göre tüketim gönüllülük esasına göre azaltılacak, ancak arzın kesilmesi durumunda zorunlu hale gelecek. Komisyon tüketimi düşürerek var olan gazın kışa hazırlık için depolara aktarılmasını sağlayacak.

Ancak AB üyelerinden bazıları bağlayıcı tüketim kesintilerine karşı çıkmış, bazıları ise doğalgaz rejimi kararlarını Avrupa Komisyonu’na devretmeyeceklerini ifade etmişlerdi.

Reuters tarafından görülen ve AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti tarafından hazırlanan yeni tasarının ise bugün üye ülkelerce değerlendirilmesi bekleniyor.

MUAFİYET SAĞLANACAK

Doğalgaz tüketimini gönüllü azaltma kısmında değişiklik içermeyen yeni tasarı çeşitli hallerde ülkelerin zorunlu tüketim kısıtlamalarından muaf tutulmasına sağlayacak.

Tasarı AB’nin doğalgaz şebekesine bağlantısı olmayan ülkeleri kısıtlamalardan muaf tuttuğu gibi kış için yüksek miktarda gaz depolayan ülkelerin tüketimi daha az kısmasına imkan verecek.

Tasarı aynı zamanda İspanya gibi ithal ettiği doğalgazı ihraç eden ülkelerin ve kimya ile çelik gibi kritik sektörlerin tüketim kısıtlamalarından muaf tutulmasını öngörüyor.

Yeni tasarı ayrıca doğalgaz tüketimini azaltma hedeflerini uygulama yetkisini Avrupa Komisyonu’ndan alarak hükümetlere veriyor.

Tasarı enerji bakanları tarafından yarın oylanacak. Salt çoğunluğun lehte oy kullanması halinde tasarı yasalaşacak. (REUTERS)

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