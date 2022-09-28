AB üyesi ülkeden ekonomik çöküş uyarısı

AB üyesi Slovakya'nın lideri Eduard Heger, Brüksel'den milyarlarca Euro'luk enerji desteği gelmemesi durumunda ülke ekonomisinin çökeceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovakya’da Başbakan Eduard Heger’den ‘ekonomik çöküş’ riski konusunda uyarı geldi.

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin aktardığına göre Heger, artan elektrik maliyetleri nedeniyle ülkesinin ekonomik çöküş riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. FT, bu açıklamanın küresel enerji krizinin etkileri konusunda şimdiye kadar bir AB üyesi ülke liderinden gelen en karamsar açıklama olduğuna işaret etti.

Heger, AB’den mali destek alamamaları halinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında hızla artan enerji fiyatlarının Slovakya ekonomisini öldüreceğini vurguladı.

Heger ayrıca, Brüksel’den milyarlarca Euro’luk mali destek gelmemesi halinde ülkenin elektrik şirketlerini kamulaştırmak zorunda kalacaklarını belirtti.

5 MİLYAR EURO’LUK DESTEK ÇAĞRISI

Slovakya’nın yıl başında 100 Euro’ya sattığı elektriği şu an 500 Euro’ya satın aldığını belirten Heger, Avrupa Komisyonu’nun enerji şirketlerine dönük 140 milyar Euro’luk ek vergi planının Slovakya’da işe yaramayacağını, AB’nin elde edeceği ek vergi gelirinin üye ülkelere dağıtılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu dağıtımın olması durumunda Slovakya’ya 1,5 milyar Euro düşecek.

Heger ayrıca, Brüksel’den 5 milyar Euro’luk bölgesel kalkınma fonunu serbest bırakmasını, bunun şirketlerin enerji faturalarının düşürülmesi için kullanılabileceğini, aksi takdirde Slovak şirketlerin batacağını ve bunun da tüm ekonominin çökmesine neden olacağını söyledi ve hemen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

ALÜMİNYUM ŞİRKETİ ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Slovakya’nın toplam elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 10’luk paya sahip alüminyum şirketi Slovalco, yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimi durdurmuştu.

Slovakya’da ağustosta yüzde 13,7’ye yükselen yıllık tüketici enflasyonunun önümüzdeki aylarda artamaya devam etmesi bekleniyor.

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