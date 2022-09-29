ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı

ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldığına ilişkin veri teyit edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan revizyona göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin yıllık revizyonunda 2021 büyüme rakamları yüzde 5,7’den 5,9’a yükseltildi.

ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 daraldığına ilişkin veri ise teyit edildi.

Böylece ABD’nin resesyonda olup olmadığına ilişkin tartışmalarda önemli bir basamak olan iki çeyrek art arda küçülme gerçekleştiğine ilişkin veri teyit edilmiş oldu.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH'nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Yani bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Çeyreksel bazda daralma olsa bile bunu resesyon dememek lazım” demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.

Beyaz Saray’ın internet sitesinde bir blog yazısı kaleme alan Beyaz Saray ekonomi danışmanları da resesyonun teknik tanımına itiraz ederek işgücü, ticaret ve üretim verilerinin de olduğu bütüncül bir tanıma ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdi.

Ancak ABD ekonomisinin içinde bulunduğu durumun nihai tanımına Ulusal Ekonomi Araştırma Bürosu’nun (NBER) karar verecek.

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