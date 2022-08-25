ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 küçüldü

ABD ekonomisi, 202 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 küçüldü.

Sozcu.com.tr

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ABD revize edilmiş ikinci çeyrek GSYH rakamları bugün açıklandı. Buna göre ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklenenden az daralma gösterdi. Öncü veriler yüzde 0,9 düzeyinde daralma tahmin ediyordu.

Analistlere göre, yüzde 0,6’lık küçülme sıkı para politikası ile yavaşlatılan ekonomiye ilişkin genel anlatıyı değiştirmeyecek kadar küçük bir revizyonu ifade ediyor.

Ülke birinci çeyrekte de yüzde 1,6 küçülmüş, iki çeyrek art arda küçülmenin resesyon anlamına gelip gelmediği konusu uzmanlar arasında tartışma yaratmıştı.

TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Öte yandan Beyaz Saray yönetimi de ülkedeki büyüme tahminlerini değiştirdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mart ayında Kongreye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminlerde revizyona gidildi.

Buna göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl yüzde 1,8 ve 2024’te yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi. Ülke ekonomisine ilişkin mart ayında yapılan tahminlerde, ekonominin bu yıl yüzde 3,8, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2024’te yüzde 2,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

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